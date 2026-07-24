منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحی جدید و بیسابقه برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: برای نخستینبار در مرزهای کشور، امکان استفاده از «کاپیتاژ اتوبوسی» در مرز بینالمللی خسروی فراهم شده است تا زائران بتوانند مسیر سفر خود را از مبدأ تا حرم مطهر علوی در نجف اشرف با همان اتوبوس طی کنند.
وی با بیان اینکه این اقدام برای نخستینبار در کشور از طریق مرز خسروی اجرایی شده است، افزود: بر اساس این طرح، زائران دیگر نیازی به پیاده شدن در مرز، انجام جابهجاییهای مکرر و تعویض وسیله نقلیه در خاک عراق نخواهند داشت و اتوبوس از مبدأ تعیینشده تا مقصد نهایی در نجف اشرف به صورت یکسره خدماترسانی خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این خدمت ویژه تنها از طریق مرز بینالمللی خسروی ارائه میشود، تصریح کرد: زائرانی که قصد استفاده از این ظرفیت را دارند، باید سفر خود به عتبات عالیات را از مرز خسروی آغاز کنند، زیرا در حال حاضر این طرح صرفاً در این مرز عملیاتی شده و در دیگر مرزهای اربعینی کشور اجرا نمیشود.
حبیبی با تأکید بر اینکه هدف اصلی اجرای این طرح افزایش رضایتمندی زائران و تسهیل روند سفر به عتبات عالیات است، گفت: با حذف توقفهای غیرضروری، کاهش زمان جابهجایی و جلوگیری از تعویض وسیله نقلیه، شرایط مناسبتری برای تردد زائران فراهم شده و این موضوع میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدماترسانی در ایام اربعین داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون چندین دستگاه اتوبوس به شیوه کاپیتاژ از مرز خسروی عبور کرده و بدون نیاز به تخلیه مسافر، وارد خاک عراق شدهاند که این موضوع نشاندهنده آغاز موفق اجرای این طرح و فراهم بودن زیرساختهای لازم برای تردد یکسره اتوبوسها است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جزئیات اجرای این طرح در سال جاری خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای آغاز اجرای این برنامه، استانهای تهران، قم و اصفهان را به عنوان مبدأهای نخست انتخاب کرده است تا زائران این استانها بتوانند با سهولت بیشتر و بدون دغدغه تغییر وسیله نقلیه، از مسیر مرز خسروی راهی نجف اشرف شوند.
حبیبی با بیان اینکه مرز خسروی از ظرفیتهای مناسب و زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات حملونقل زائران برخوردار است، اظهار امیدواری کرد که اجرای موفق این طرح زمینه گسترش آن را در سالهای آینده فراهم کند.
وی افزود: امیدواریم در سالهای آینده تمامی مبدأها و پایانههای مسافری کشور بتوانند از ظرفیت کاپیتاژ اتوبوسی استفاده کنند تا زائران اربعین از سراسر کشور بتوانند بدون نیاز به جابهجایی در مرز، سفری آسانتر، ایمنتر و روانتر تا عتبات عالیات داشته باشند.
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