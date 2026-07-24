۳۲۳۱ زائر گلستانی با ناوگان عمومی راهی مرزهای اربعین شدند

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات ستاد اربعین استان در حوزه حمل‌ونقل، اظهار کرد: طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی از ابتدای ماه صفر آغاز شده و برای اجرای آن، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۵۰ دستگاه مینی‌بوس در استان گلستان پیش‌بینی و آماده خدمت‌رسانی شده است.

وی با بیان اینکه روند اعزام زائران به مرزهای غربی کشور به‌صورت مستمر ادامه دارد، افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۱۱۰ سرویس اتوبوسی از گلستان به مرز مهران و هشت سرویس نیز به مرز خسروی اعزام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان ادامه داد: در مجموع تاکنون سه هزار و ۲۳۱ زائر از مبدا گلستان به مرز مهران و خسروی منتقل شده‌اند که بیشترین اعزامی های از گلستان مربوط به مرز مهران می شود.

مصدقی با اشاره به استقبال زائران از سفرهای اربعین گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه «سما» تا پایان ۳۱ تیرماه، ۶ هزار و ۹۵۱ نفر از زائران گلستانی برای استفاده از ناوگان اتوبوسی اعلام آمادگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام اربعین، تقاضا برای سفر افزایش یابد.

وی از برگزاری چهار جلسه کمیته حمل‌ونقل و سوخت اربعین در استان خبر داد و افزود: این کمیته با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، به ریاست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را انجام داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل اربعین در پایانه مسافربری گرگان، گفت: میز خدمت ویژه زائران در این پایانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل به‌صورت شیفتی پاسخگوی زائران و پیگیر مسائل مربوط به اعزام هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین ناوگان برای اعزام زائران وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت موج بازگشت نیز انجام شده است.

مصدقی از اعزام گروه‌هایی از کارکنان اداره‌کل راهداری گلستان به مرز مهران خبر داد و گفت: همکاران ما در قالب خادمان اربعین در پایانه مرزی برکت مستقر خواهند شد و با راه‌اندازی سکوی اختصاصی استان گلستان، خدمات لازم برای ساماندهی و انتقال زائران در مسیر بازگشت ارائه می‌شود.

وی درباره نحوه تهیه بلیت نیز اظهار کرد: پیش‌فروش بلیت همچنان ادامه دارد و زائران می‌توانند از طریق دفاتر و شرکت‌های حمل‌ونقل، میزهای خدمت مستقر در پایانه‌های گرگان و گنبدکاووس و همچنین سامانه‌های اینترنتی فروش بلیت، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های جاده‌ای استان افزود: راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند، ۲۳ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در آماده‌باش کامل هستند و جایگاه‌های سوخت نیز برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی لازم را دارند.

مصدقی در پایان از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، انتقاد یا پیشنهاد، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع‌رسانی کنند و گفت: تمامی گزارش‌های ثبت‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری خواهد شد تا زائران اربعین سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را تجربه کنند.