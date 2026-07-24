به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین فرماندار کرمانشاه صبح جمعه در بازدید از مواکب و موقعیتهای تجمیعی اربعین، بر ضرورت ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین، اظهار کرد: آمادگی کامل مواکب و مجموعههای خدمترسان نقش مهمی در ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد و تمامی دستگاههای مسئول باید با همافزایی و همکاری مستمر، زمینه میزبانی مناسب از زائران را فراهم کنند.
فرماندار کرمانشاه با حضور در موقعیتهای تجمیعی مواکب، از نزدیک روند آمادهسازی زیرساختها، نحوه استقرار نیروهای خدماترسان و اقدامات انجام شده برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید میدانی که با هدف بررسی میزان آمادگی مواکب انجام شد، فرماندار کرمانشاه از موکب امام خامنهای (مدظلهالعالی)، موکب چشمبهراهان امام زمان (عج)، موکب حضرت زهرا (س)، موکب شهید زارعی، موکب امام حسن عسکری (ع) و همچنین موقعیتهای تجمیعی شهید سلیمانی، شهدای کرمانشاه و شهید سلامی بازدید و آخرین اقدامات انجام شده در این مراکز را بررسی کرد.
وی در جریان این بازدید ضمن گفتگو با مسئولان مواکب و دستاندرکاران خدمترسانی، بر ضرورت رفع نواقص احتمالی پیش از آغاز موج اصلی تردد زائران تأکید کرد و خواستار آمادگی کامل همه بخشهای اجرایی برای ارائه خدمات منظم، سریع و باکیفیت شد.
فرماندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم استان در میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: استان کرمانشاه امسال نیز با دو مرز بینالمللی خسروی و سومار پذیرای شمار زیادی از زائران خواهد بود و به دلیل موقعیت راهبردی استان، بخش قابل توجهی از زائران اربعین از محورهای مواصلاتی کرمانشاه عبور کرده و به سمت مرزهای خسروی و مهران عزیمت میکنند.
وی افزود: بر اساس برآوردها، بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین از استان کرمانشاه تردد میکنند، از این رو آمادگی کامل مواکب، دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماترسان برای میزبانی شایسته از زائران، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرماندار کرمانشاه در پایان بر استمرار بازدیدهای میدانی از مواکب و مراکز خدمترسان تأکید کرد و گفت: روند آمادهسازی امکانات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تا آغاز و پایان مراسم اربعین بهصورت مستمر رصد خواهد شد تا زائران با کمترین مشکل و بهترین کیفیت خدمات، مسیر زیارت را طی کنند.
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