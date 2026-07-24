زمان بررسی گذرنامه زائران در مرز مهران به کمتر از ۴ ثانیه رسید

سردار جمال سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای مدیریت تردد زائران در ایام اربعین، اظهار داشت: امسال طرح ویژه و میدانی برای روان‌سازی جاده‌های دسترسی به مرز مهران اجرا می‌شود تا ضمن پیشگیری از گره‌های ترافیکی، زندگی و کارهای روزمره شهروندان مهران نیز دچار مشکل نشود.

وی با بیان اینکه با بهره‌گیری از سامانه هوشمند سجاد، زمان بررسی و بارگذاری مدارک زائران به کمتر از چهار ثانیه کاهش یافته است، افزود: این سامانه داده‌های زائران را با کشور عراق به اشتراک می‌گذارد و این روند، شتاب چشمگیری به رفت‌وآمدها بخشیده است و زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مراحل خروج از کشور را پشت سر می‌گذارند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به ساماندهی و مدیریت خودروها در خودروگاه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، تصریح کرد: کنترل جمعیت از ورودی‌های استان صورت می‌گیرد و مسیرهای جایگزین دسترسی به مهران نیز برای شرایط ویژه در نظر گرفته شده است و از امشب نیز پایش و کنترل رفت‌وآمد به سمت شهر مهران آغاز می‌شود.

سردار سلمانی با تأکید بر اینکه وظیفه تأمین امنیت و نظم این رویداد بزرگ بر دوش مجموعه انتظامی استان است، خاطرنشان کرد: کارهای هوشمندانه و اشراف کامل مجموعه آگاهی در مرکز و استان، سبب شده است تا از بروز پدیده‌هایی مانند سرقت به خوبی پیشگیری شود.

وی در پایان گفت: همچنین در ورودی پایانه شهید سلیمانی، دروازه‌بندی‌ها انجام شده و نصب سایه‌بان برای رفاه زائران و نیروهای مستقر در دستور کار قرار دارد.