نیروهای مسلح بر شدت ضربات خود بر سر دشمن بیفزایند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و مناسبت پنج مرداد و عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷، اظهار داشت: حدود ۷۰ نفر از بهترین فرزندان این استان در نبرد با منافقین تبهکار، خائن و وطنفروش به شهادت رسیدند.
در خدماترسانی به زائران اربعین همه مشارکت کنند
وی، گفت: شایسته است دومین کنگره شهدای استان لرستان برای این شهدای عزیز عملیات مرصاد برگزار شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، عنوان کرد: امسال اربعین ما همراه شده با اندوه و حزن امام شهید، البته انبوه و حزنی که از آن حماسه بر میخیزد، از آن حرکت ایجاد میشود، از آن جهاد، خونخواهی و انتقام بر میخیزد، باید در بزرگداشت اربعین امام حسین (ع)، همه مشارکت کنیم، اقدامات لازم را در داخل استان، مرزها و کشور عراق برای همه زائران انجام شود.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: اقدامات خوبی صورتگرفته، ستاد اربعین تشکیل شده، جای تقدیر و تشکر و قدردانی دارد، البته توصیه شده که امسال سفرها مقداری کوتاهتر باشد، حضور شبانه در خیابانها خلوت نشود.
مطالبه ملت خونخواهی امام شهید است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تشییع، وداع و بدرقه امام شهید امت اسلامی و آقای شهید ایران عزیز، در تهران، قم، نجف، کربلا و در مشهد مقدس، انجام شد، حضور دهها میلیونی در این مراسمها نشان داد که این اندیشه، تفکر و مبانی ۴۷ساله امام شهید، زنده است، این تشییع چندینمیلیونی نشان داد که حسینیان زمان پیروز هستند و یزیدیان زمان شکستخوردهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: آنچه که روشن و مشخص بود، در این مراسمها، انسجام دو ملت ایران و عراق، انسجام آزادگان جهان در انتقام و خونخواهی از قاتلین امام شهید، فرماندهان، شهدا، کودکان، دانشآموزان مدرسه میناب، زنان و دختران، را نشان داد، مطالبه این ملت خونخواهی است، خونخواهی که هر چه میگذرد باید صدایش بلندتر شود، صدای این خونخواهی باید کاخ ظالمین و ستمگران را بلرزاند، مسئولان سه قوه ما به شیوههایی که معین و مشخص است، در مجامع بینالمللی، بدون لکنتزبان، با صراحت این انتقام و خونخواهی را مطالبه کنند.
بدعهدی آمریکای بدطینت آشکار شد
حجتالاسلام شاهرخی، بیان داشت: ملت ایران و آزادگان جهان، این انتقام را حتماً پیگیری خواهند کرد و برای قاتلین، خصوصاً این دو جلاد نگونبخت، زندگی تیرهوتار رقم خواهند زد، کاری خواهند کرد که همیشه سایه مرگ را همراه خودشان ببینند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: مقام معظم رهبری درباره یادداشت تفاهم فرمودند که علیالاصول نظر دیگری داشتند و چند روزی سپری نشد که همین علیالاصول نظر دیگری داشتم، به حقیقت نزدیکتر بوده است، اگرچه مقام معظم رهبری به واسطه تعهد رئیسجمهور و شورایعالی امنیت ملی امضای این مجوز را صادر کردند، ولی روشن بود که همین نظر علیالاصول نظر درستی بوده است، چون هنوز جوهر این تفاهمنامه خشک نشده بود که بدعهدی آمریکای بدطینت آشکار شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: حمله به لبنان استمرار پیدا کرد، آزادنکردن داراییهای مسدود شده استمرار پیدا کرد، سخنان سخیف در حق ملت ایران از سوی رئیسجمهور احمق آمریکا ادامه پیدا کرد، تنگه هرمز اگرچه پذیرفته شده بود که ۶۰ روز بدون اخذ وجهی مدیریتش در اختیار ایران باشد را آمریکا تحمل نکرد و شروع کرد به ایجاد آبراهی جدید در تنگه هرمز.
نیروهای مسلح بر شدت ضربات خود بر سر دشمن بیفزایند
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: مردان سیاسی ما هم خیلی خویشتنداری کردند و این خویشتنداری دشمن را جسور کرد که تحت مدیریت خودش آبراه جدیدی را تأسیس کند و جنگ از آنجا شروع شد، ۱۳ روز است که جنگ ادامه دارد، رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح و مقتدر همچنان ورودی و خروجی تنگه هرمز را در اختیار دارند، شناورهایی که از تدبیر نیروهای مسلح و ایران اسلامی پیروی نکنند، طبیعتاً صدمهدیدهاند و میبینند، این است اقتدار، شجاعت و فداکاری در حفظ مدیریت تنگه هرمز.
وی تأکید کرد: در این ۱۳ روز ضربات مهلک و کوبندهای نیروهای مسلح ما بر دشمن زبون وارد کردند، دنیا از شجاعت نیروهای مسلح ما به شگفتی آمده است. از نیروهای مسلح میخواهیم با توکل به خداوند و حمایت همهجانبه مردم، حملات برقآسا و ضربات سریعتر از رعد و قویتر از صاعقه خود را یکی پس از دیگری بر دشمنان زبون و ذلیل آمریکایی و صهیونی فرو آورند و بر شدت ضربات خود بیفزایند.
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