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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

پیروز قطعی میدان، ایران اسلامی است

پیروز قطعی میدان، ایران اسلامی است

جعفرآباد - امام جمعه جعفرآباد با تأکید بر قدرت و توانمندی نیروهای مسلح کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان، پیروز قطعی میدان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جعفرآباد با گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه از واجبات الهی و دارای جایگاه مهمی در جامعه اسلامی است و مردم باید نسبت به اهمیت و آثار معنوی و اجتماعی آن توجه بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به نقش نماز جمعه در پیگیری مطالبات مردمی افزود: مشکلات مردم جعفرآباد بیش از ظرفیت بخش و حتی شهرستان است و حل این مشکلات نیازمند تخصیص اعتبارات و حضور مسئولان استانی و کشوری است.

امام جمعه جعفرآباد تصریح کرد: حضور گسترده مردم در نماز جمعه و مطرح شدن مطالبات و مشکلات آنان می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر مسئولان و پیگیری جدی مسائل منطقه باشد.

حجت الاسلام باقری با تأکید بر اینکه نماز جمعه فرصتی برای بهره‌مندی از رزق معنوی و مادی است، گفت: نباید اختلافات و مسائل شخصی موجب فاصله گرفتن مردم از این فریضه الهی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز و حمله دشمن، متناسب با سطح درگیری پاسخ داده و نیروهای مسلح کشور با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و حیاتی دشمن، توانمندی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

امام جمعه جعفرآباد ادامه داد: یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌زدایی و غیرعملیاتی کردن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است و تحولات اخیر نشان داده که بخشی از این پایگاه‌ها از مدار عملیات خارج شده‌اند.

حجت‌الاسلام باقری با اشاره به مذاکرات و دوره‌های آتش‌بس نیز گفت: در زمان مذاکرات، نیروهای نظامی کشور از فرصت موجود برای بازسازی توان دفاعی، تقویت پدافند هوایی، تکمیل ذخایر راهبردی و بررسی نقاط قوت و ضعف استفاده کردند و اجازه ندادند کشور در برابر تهدیدات غافلگیر شود.

وی با بیان اینکه ملت ایران هزینه‌های مقاومت را می‌پردازد، افزود: یقیناً و قطعاً پیروز میدان، ایران اسلامی خواهد بود و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.

کد مطلب 6897636

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