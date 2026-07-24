 وحدت و ایستادگی مردم،فشار حداکثری دشمن رابه شکست راهبردی تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمران حسینینسب در خطبههای نماز جمعه این هفته سلطانیه، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، دوری از گناه و معصیت و تمسک به آموزههای دینی، اظهار کرد: تقوا، انسان را در برابر لغزشها، انحرافات و فتنهها حفظ میکند و زمینهساز سعادت فردی و اجتماعی است.
وی با اشاره به جایگاه «ذکر خدا» در زندگی انسان، نماز جمعه را یکی از جلوههای مهم ذکر الهی دانست و افزود: آرامشبخشی، مصونیتبخشی در برابر انحراف، طهارت روح و جان و یاد متقابل خداوند از بندگان، از مهمترین آثار و برکات ذکر الهی است.
امام جمعه سلطانیه با استناد به روایات اسلامی، جایگاه شرکتکنندگان در نماز جمعه را بسیار والا توصیف کرد و گفت: در روایات آمده است که فرشتگان الهی نام حاضران در نماز جمعه را با قلمی زرین در صفحاتی نقرهای ثبت میکنند و این بندگان آنچنان مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار میگیرند که به آنان خطاب میشود اعمال خود را از نو آغاز کنند؛ چرا که خداوند گناهان گذشته آنان را بخشیده است.
دشمن همزمان جنگ نظامی، روانی و اقتصادی را دنبال میکند
حجتالاسلام حسینینسب با تحلیل تحولات اخیر منطقه و جنگ، اظهار کرد: دشمن برای دستیابی به اهداف خود، بهویژه در روزهای اخیر در جنوب، به صورت همزمان از ابزارهای مختلفی همچون حمله نظامی، جنگ روانی، جنگ اقتصادی و ایجاد بیثباتی استفاده میکند تا زمینه کنترل تنگه هرمز را فراهم کرده، فشار حداکثری برای گرفتن امتیاز در موضوع هستهای وارد کند و یا زمینهسازی لازم برای یک جنگ تمامعیار را انجام دهد.
وی افزود: آمریکا نه الزامات لازم برای تصرف تنگه هرمز را در اختیار دارد و نه تحقق چنین هدفی برای آن امکانپذیر است و در صورت هرگونه اقدام، بدون تردید در باتلاق جنوب ایران گرفتار خواهد شد.
امام جمعه سلطانیه با قدردانی از اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، پایگاههای دشمن را در منطقه مورد هدف قرار داده و خسارتهای سنگینی به آنان وارد کردهاند؛ به گونهای که در برخی پایگاهها، میزان اصابت موشکهای ایران نزدیک به صد درصد گزارش شده است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به عمق راهبردی مردمی، توان بازدارندگی موشکی و پهپادی و اشراف کامل بر جغرافیای نبرد در تنگه هرمز، برگهای برنده راهبردی را در اختیار دارد و هرگز در برابر فشار و تهدید دشمنان تسلیم نخواهد شد.
حجتالاسلام حسینینسب تأکید کرد: آنچه امروز پیروزی ملت ایران را تضمین میکند، اتحاد و وحدت کلمه، ایستادگی، صبر و تابآوری مردم است و همین سرمایه اجتماعی، فشار حداکثری دشمن را به شکست راهبردی تبدیل خواهد کرد.
پیادهروی اربعین نماد قدرت نرم و وحدت امت اسلامی است
امام جمعه سلطانیه در ادامه با اشاره به فضیلت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: زیارت امام حسین (ع) از برترین اعمال عبادی است و برکات فراوانی برای زائران به همراه دارد؛ تا آنجا که در روایات آمده خداوند به زائران سیدالشهدا (ع) افتخار میکند.
وی پیادهروی عظیم اربعین را مقدمهای برای بهرهمندی از این برکات دانست و افزود: راهپیمایی اربعین جلوهای از قدرت نرم مسلمانان و نماد وحدت و انسجام امت اسلامی زیر پرچم حضرت سیدالشهدا (ع) است؛ اجتماع عظیمی که با شعار «حُبُّ الحسین یجمعنا» همه مسلمانان را حول محور محبت اهلبیت (ع) گرد هم میآورد.
ملت ایران عمارگونه در میدان ایستاده است
حجتالاسلام حسینینسب با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، گفت: حکومت و مردم در قبال یکدیگر وظایف متقابل دارند و ملت ایران به تعبیر رهبر معظم انقلاب، عمارگونه، حقمدار، بصیر، دشمنشناس و ولایتمدار در میدان ایستادهاند و الگویی برای ملتهای مسلمان به شمار میروند.
وی افزود: عمار یاسر علاوه بر آنکه خود اهل بصیرت بود، بصیرتآفرینی نیز میکرد؛ از همین رو تا زمانی که عمار حضور داشت، شمشیر مالک اشتر برنده بود و فتنه منافقان مجال بروز پیدا نمیکرد.
امام جمعه سلطانیه خاطرنشان کرد: امروز نیز حضور آگاهانه و عمارگونه ملت ایران، اقتدار رزمندگان اسلام را تقویت کرده و زمینه خاموش شدن فتنههای منافقان و اشرار را فراهم میسازد.
نماز جمعه از برکات انقلاب و قرارگاه ایمان و بصیرت است
وی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روز نماز جمعه، به تبیین جایگاه این فریضه عبادی ـ سیاسی از منظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب پرداخت و اظهار کرد: امام راحل نماز جمعه را یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی دانسته و همواره تأکید میکردند که «نماز جمعه یک سنگر است؛ این سنگر را حفظ کنید» و ملت نباید گمان کند نماز جمعه تنها یک عبادت عادی است.
حجتالاسلام حسینینسب ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز نماز جمعه را فریضهای کاملاً استثنایی معرفی کرده و آن را در منظومه قدرت نرم نظام اسلامی، قرارگاه ایمان، تقوا، اخلاق و بصیرت دانستهاند.
وی با بیان اینکه نماز جمعه امروز قرارگاه خونخواهی و دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب نیز محسوب میشود، افزود: رهبر معظم انقلاب نزدیک به نیم قرن امام جمعه تهران بودهاند و طی ۳۶ سال نیز شبکه نورانی امامت جمعه کشور را راهبری کردهاند که ثمره آن، برپایی نماز جمعه در حدود ۹۰۰ شهر ایران اسلامی است.
امام جمعه سلطانیه نماز جمعه را تجلی اسلام اجتماعی، پشتوانه استمرار حاکمیت حق، تقویتکننده جبهه حق و عدالت و نماد پیوند جمهوریت و اسلامیت توصیف کرد و گفت: نماز جمعه هر هفته اقتدار واقعی اسلام را در عرصههای معنویت، وحدت، تقوا و بصیرت به نمایش میگذارد و از این منظر، همانند آیین عظیم حج، نمایشگر عظمت امت اسلامی است.
حجتالاسلام حسینینسب با تبریک روز نماز جمعه و قدردانی از اعضای ستادهای برگزاری این فریضه عبادی ـ سیاسی، از حضور مستمر مردم در نماز جمعه تقدیر کرد و گفت: نمازگزاران جمعه همواره در همه صحنههای انقلاب اسلامی از جمله انتخابات، راهپیماییها، اجتماعات مردمی و عرصههای دفاع از ارزشهای انقلاب حضوری فعال، مؤثر و مسئولانه داشتهاند و این حضور، پشتوانه اقتدار و عزت نظام اسلامی است.
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