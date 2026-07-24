۲۵۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۲۵۰ هزار زائر از مرزهای استان خوزستان تردد کرده و عازم زیارت عتبات عالیات شده‌اند.

وی افزود: از مجموع زائرانی که از پایانه‌های مرزی خوزستان عبور کرده‌اند، حدود ۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی بوده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تأمین امنیت زائران اربعین بیان کرد: بر اساس تدابیر و دستورهای استاندار خوزستان، امنیت لازم در مرزهای استان برای عبور زائران برقرار شده است و به‌ویژه در مرز شلمچه، امنیت کامل حاکم است.

حیاتی درباره روند خدمات‌رسانی به زائران حسینی گفت: موکب‌ها و ایستگاه‌های پذیرایی مستقر در مرزهای شلمچه و چذابه فعال هستند و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

وی از برگزاری مستمر نشست‌های هماهنگی با مسئولان عراقی خبر داد و تصریح کرد: جلسات اتاق عملیات مشترک با کشور عراق به‌صورت روزانه در مرزهای شلمچه و چذابه برگزار می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان بیان کرد: روند عبور زائران در هر دو سوی مرز روان است و هماهنگی‌های لازم میان مسئولان ایرانی و عراقی برای تسهیل تردد و جلوگیری از ایجاد ازدحام انجام شده است.