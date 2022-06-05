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۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۵۹

معاون استاندار خوزستان خبر داد؛

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای زائران اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای زائران اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه

خرمشهر- معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: برنامه‌ریزی لازم برای عبور آسان روان و توأم با امنیت زائران اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیانی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان خوزستان که در محل پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، عنوان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی شده تا پیش از حرکت زائران اربعین نواقص در ۲ مرز زمینی شلمچه و چذابه بررسی و برطرف خواهد شد تا مشکلی در خصوص پذیرش زائران در این گذرگاه‌های مرزی نداشته باشیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به افزایش کیفیت خدمات به زائران اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه گفت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمت به زائران اربعین در این دو پایانه مرزی پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: در پایان نیمه اول مرداد عملیات آماده سازی زیر ساخت‌ها در ۲ مرز شلمچه و چذابه به پایان خواهد رسید و آماده پذیرش زائران خواهیم بود.

حیاتی به پیش‌بینی ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله پارکینگ در مرز شلمچه اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا در مرز شلمچه ۲۰ هزار متر مربع سایه‌بان و ۱.۵ کیلومتر مه‌پاش نصب می‌شود ضمن اینکه برای تأمین آب آشامیدنی زائران اقدام لازم اندیشیده شده است.

وی گفت: برای تسهیل در عبور زائران از مرز شلمچه دستگاه ایکس‌ری مسافری در پایانه مسافری نصب و کنترل دستی زائران به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: مقررات عبور زائران در ایام اربعین حسینی از سوی ستاد مرکزی اربعین اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، مرز بین‌المللی شلمچه در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر و ۲۰ کیلومتری بصره عراق قرار دارد.

مرزهای شلمچه و چذابه ۲ گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند.

کد مطلب 5507031

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