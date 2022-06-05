به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیانی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان خوزستان که در محل پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، عنوان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی شده تا پیش از حرکت زائران اربعین نواقص در ۲ مرز زمینی شلمچه و چذابه بررسی و برطرف خواهد شد تا مشکلی در خصوص پذیرش زائران در این گذرگاه‌های مرزی نداشته باشیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به افزایش کیفیت خدمات به زائران اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه گفت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمت به زائران اربعین در این دو پایانه مرزی پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: در پایان نیمه اول مرداد عملیات آماده سازی زیر ساخت‌ها در ۲ مرز شلمچه و چذابه به پایان خواهد رسید و آماده پذیرش زائران خواهیم بود.

حیاتی به پیش‌بینی ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله پارکینگ در مرز شلمچه اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا در مرز شلمچه ۲۰ هزار متر مربع سایه‌بان و ۱.۵ کیلومتر مه‌پاش نصب می‌شود ضمن اینکه برای تأمین آب آشامیدنی زائران اقدام لازم اندیشیده شده است.

وی گفت: برای تسهیل در عبور زائران از مرز شلمچه دستگاه ایکس‌ری مسافری در پایانه مسافری نصب و کنترل دستی زائران به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: مقررات عبور زائران در ایام اربعین حسینی از سوی ستاد مرکزی اربعین اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، مرز بین‌المللی شلمچه در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر و ۲۰ کیلومتری بصره عراق قرار دارد.

مرزهای شلمچه و چذابه ۲ گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند.