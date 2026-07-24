به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین در تاریخ تشیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و امروز به یک حرکت عظیم فرهنگی، اعتقادی و تمدنی در جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، به‌ویژه با هدایت امامین انقلاب اسلامی و خون پاک شهدایی همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، زمینه‌های گسترش و شکوه هرچه بیشتر مراسم اربعین فراهم شده است، افزود: اربعین امروز رزمایش بزرگ شیعیان در عرصه بین‌المللی و نماد وحدت، همدلی و اقتدار امت اسلامی است.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه نباید میان حضور در راهپیمایی اربعین در عراق و حضور مؤثر مردم در میدان‌های داخل کشور تعارضی ایجاد شود، گفت: اربعین، به‌ویژه پس از وفاداری و همراهی ارزشمند مردم عراق که در برابر دیدگان جهانیان در مراسم تشییع امام شهید جلوه‌ای کم‌نظیر از محبت و همبستگی را به نمایش گذاشتند، نباید کمرنگ شود.

امینی با بیان اینکه حضور باشکوه‌تر ایرانیان در مراسم اربعین امسال، پاسخ شایسته‌ای به این محبت و وفاداری مردم عراق خواهد بود، تصریح کرد: در عین حال، همان‌گونه که مدیریت اربعین بر عهده مردم است، میدان‌داری در داخل کشور نیز باید با حضور و مشارکت مردم تداوم یابد و میدان‌های کشور از حضور نیروهای مردمی خالی نماند.

وی با اشاره به اهمیت جمع میان این دو مسئولیت، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف می‌تواند با برنامه‌ریزی و تقسیم مسئولیت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که گروهی در راهپیمایی اربعین حضور یابند و گروهی دیگر در میدان‌های داخلی ایفای نقش کنند و پس از بازگشت نیز این مسئولیت‌ها جابه‌جا شود.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه مدیریت این موضوع با بخشنامه و اجبار امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: نه ترک سفر اربعین توصیه می‌شود و نه خالی شدن میدان‌های داخلی؛ زیرا با توجه به شرایط امروز و دشمنی‌های موجود، هر دو عرصه از اهمیت برخوردارند. مردم ایران نیز با بصیرت و هوشمندی خود نشان داده‌اند که توان جمع میان این دو رسالت را دارند و این هنر و ظرافت را به‌خوبی به نمایش خواهند گذاشت.