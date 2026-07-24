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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

«اربعین و میدان‌داری» دو اولویت هم‌سنگ در شرایط امروز

«اربعین و میدان‌داری» دو اولویت هم‌سنگ در شرایط امروز

شاهرود- امام جمعه شاهرود با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: مردم باید با تدبیر، حضور در راهپیمایی اربعین و میدان‌داری در داخل کشور را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هیچ‌کدام مغفول نماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین در تاریخ تشیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و امروز به یک حرکت عظیم فرهنگی، اعتقادی و تمدنی در جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، به‌ویژه با هدایت امامین انقلاب اسلامی و خون پاک شهدایی همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، زمینه‌های گسترش و شکوه هرچه بیشتر مراسم اربعین فراهم شده است، افزود: اربعین امروز رزمایش بزرگ شیعیان در عرصه بین‌المللی و نماد وحدت، همدلی و اقتدار امت اسلامی است.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه نباید میان حضور در راهپیمایی اربعین در عراق و حضور مؤثر مردم در میدان‌های داخل کشور تعارضی ایجاد شود، گفت: اربعین، به‌ویژه پس از وفاداری و همراهی ارزشمند مردم عراق که در برابر دیدگان جهانیان در مراسم تشییع امام شهید جلوه‌ای کم‌نظیر از محبت و همبستگی را به نمایش گذاشتند، نباید کمرنگ شود.

امینی با بیان اینکه حضور باشکوه‌تر ایرانیان در مراسم اربعین امسال، پاسخ شایسته‌ای به این محبت و وفاداری مردم عراق خواهد بود، تصریح کرد: در عین حال، همان‌گونه که مدیریت اربعین بر عهده مردم است، میدان‌داری در داخل کشور نیز باید با حضور و مشارکت مردم تداوم یابد و میدان‌های کشور از حضور نیروهای مردمی خالی نماند.

وی با اشاره به اهمیت جمع میان این دو مسئولیت، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف می‌تواند با برنامه‌ریزی و تقسیم مسئولیت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که گروهی در راهپیمایی اربعین حضور یابند و گروهی دیگر در میدان‌های داخلی ایفای نقش کنند و پس از بازگشت نیز این مسئولیت‌ها جابه‌جا شود.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر اینکه مدیریت این موضوع با بخشنامه و اجبار امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: نه ترک سفر اربعین توصیه می‌شود و نه خالی شدن میدان‌های داخلی؛ زیرا با توجه به شرایط امروز و دشمنی‌های موجود، هر دو عرصه از اهمیت برخوردارند. مردم ایران نیز با بصیرت و هوشمندی خود نشان داده‌اند که توان جمع میان این دو رسالت را دارند و این هنر و ظرافت را به‌خوبی به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6897585

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