راهپیمایی ۱۳ آبان نمادی از استکبارستیزی/حضور مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه امام راحل از روز سیزده آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بهعنوان انقلاب اول یاد کردند، ابراز داشت: با توجه به اینکه در آستانه چهلسالگی انقلاب قرار داریم امسال نقش و حضور مردم در راهپیمایی روز دانشآموز بیشازپیش نمود پیدا میکند بنابراین شرکت و حضور همه اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی ضروری است.
وی بابیان اینکه دشمن با تحریمهای ظالمانه خود به دنبال بهزانو درآوردن ملت ایران است، افزود: با تکیهبر توان داخلی و حضور خود در راهپیمایی یومالله سیزده آبان به دنیا اثبات خواهیم کرد که توطئههای آنها چون حبابی نقش بر آب است.
استکبار با ظلم ستیزی انقلاب در تضاد است
استاد حوزه و دانشگاه شاهرود بابیان اینکه آمریکا از بدو انقلاب تاکنون بارها اثبات کرد که دست از دشمنی با ملت ایران برنمیدارد، ابراز داشت: آمریکا قبل از انقلاب به غارت منابع زیرزمینی و نفتی پرداخت و ایران را بازار کالاهای لوکس آنهم با گرانترین قیمت کرده بود بنابراین بعد از انقلاب هرکجا که منافع خود را درخطر دید کوشید تا با کودتا، ترور، تهدید و تحریم وارد میدان شود.
عبداللهیان بابیان اینکه تمام نقشه و برنامهریزیهای شوم علیه ایران حاصل کار دستگاههای امنیتی و دیپلماسی سیاستگذاران آمریکایی است، تصریح کرد: علت دشمنی آمریکاییها از این مهم ناشی میشود که اسلام انقلابی ظلمستیز برای دفاع از مظلوم عدالتخواه و استقلالطلب روی کارآمد که این با ذات آمریکا در تضاد است.
وی افزود: آمریکا از قدرت و نفوذ ایران با شعار مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق، بحرین، افغانستان، یمن و سوریه میهراسد چراکه میخواهد امتهای مسلمان را وابسته و متکیبهخود نگه دارد ازاینرو میکوشد تا با هر بهانهای مانع توسعه اسلام شود و با ایران دشمنی دارد.
جانب داری از مظلوم گفتمان اربعین
رئیس تبلیغات اسلامی شاهرود ضمن تشکر از موکبهای شهرستان در مراسم اربعین امسال، ابراز داشت: با توجه به توطئه امریکا در کمرنگ جلوه دادن مراسم اربعین خوشبختانه امسال شاهد حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی بودیم، اهمیت راهپیمایی اربعین از بعد فردی و اجتماعی در تهذیب نفس، خودسازی، اجتناب از غرور و تعصب است.
عبداللهیان در ادامه تصریح کرد: وحدت و انسجام در جبهه حق و جانبداری از مظلوم گفتمان حاکم بر این رویداد بزرگ به شمار میرود که ادبیات و قطببندی سیاسی حاکم برجهان را تغییر میدهد و این چنان گسترده است که تمام فرهنگها، زبانها و نژادها را در زیر پرچم وحدت سامان بخشی و خط متمایزی از ستمگران ایجاد میکند.
وی ضمن بیان اینکه راهپیمایی اربعین نماد قدرت نرم شیعه در زمینهسازی ظهور امام عصر (عج) است، اضافه کرد: حفظ جایگاه مرجعیت دینی، احترام و میزبانی عراقیها، ترویج گذشت، ایثار، سخاوت و انفاق، محبت و دوستی ملتها و تغییر سبک زندگی اسلامی ازجمله مزایای راهپیمایی اربعین محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ضرورت حضور مردم در راهپیمایی اربعین، توجه به ایام عزاداری ۲۸ صفر، رحلت پیامبر(ص) و تبیین راه ایشان، ضرورت تقوا، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، روز وقف، شهادت امام رضا(ع) و ضرورت برپایی موکبهای پذیرایی از زائران ازجمله مواردی است که در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به امامت حجتالاسلام حمید عبداللهیان مطرح شد.
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