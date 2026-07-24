رکنی حسینی: نماز جمعه قرارگاه وحدت و بصیرت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید هم در آشکار و هم در خلوت، خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند و از گناه پرهیز کند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید»، افزود: اگر انسان همواره حضور خداوند را در زندگی خود احساس کند، از بسیاری از لغزش‌ها و انحرافات مصون خواهد ماند.

دشمن در سه جبهه علیه ملت ایران فعالیت می‌کند

امام جمعه گناوه با تشریح راهبردهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: دشمن امروز در سه عرصه نظامی، سیاسی و رسانه‌ای به دنبال ضربه زدن به ملت ایران است، اما به فضل الهی و با هدایت رهبر معظم انقلاب، حضور مردم و تلاش نیروهای مسلح، تاکنون در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

وی بابیان اینکه یکی از اهداف راهبرد دشمن تهدید و حملات نظامی بوده است،افزود: بیش از یک سال دشمن تهدید و حملات نظامی مستقیم خود را علیه ملت ما آغاز کرده است ،بهترین فرماندهان و در راس امام قائد شهید ما را به شهادت رسانده است و این جنگ ادامه دارد اما به توفیق الهی و راهبرد رهبر حکیم انقلاب و با حضورمردم در میادین و تجمعات و تلاش مسئولین و وحدت و انسجام ملت به هیچ یک از اهدافش دست پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: دشمن در عرصه نظامی و در حملات اخیر خود به دنبال هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور از جمله پل‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر، جزایر، بیمارستان‌ها و حتی مرزهای کشور است، اما توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و آمادگی نیروهای مسلح اجازه تحقق اهداف آنان را نداده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به حمله دشمن به مرز شلمچه و شهادت تعدادی از نیروهای انتظامی، تصریح کرد: در مقابل این اقدامات، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت مراکز فرماندهی، لجستیکی و نظامی دشمن را هدف قرار داده‌اند و توانمندی‌های دفاعی ایران موجب حیرت دشمن شده است و دشمنان مستاصل شده اند.

وی گفت: ایران اسلامی در مقابله با دشمنان دارای توانمندی ها و فناوری های استفاده نشده بسیاری است که دشمن را مجبور به تسلیم در مقابل اراده ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد کرد.

دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است

وی دومین راهبرد دشمن را تهدید سیاسی و تقویت گسل های قومی و تلاش برای ایجاد اختلاف و جنگ داخلی و شکاف میان مردم و مسئولان عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند با دامن زدن به اختلافات قومی، اجتماعی و سیاسی، وحدت ملی را خدشه‌دار کند.

امام جمعه گناوه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره وحدت، افزود: نقد عملکرد مسئولان حق مردم است، اما به تعبیر فرمایش رهبری این نقد نباید همراه با ظلم، تهمت، تخریب و متهم کردن افراد به خیانت یا سازش باشد و شرط دوم نیز حفظ وحدت و اتحاد است زیرا حفظ انسجام ملی، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است.

جنگ روانی و رسانه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای دشمن است

وی جنگ روانی و رسانه‌ای را سومین راهبرد دشمن دانست و اظهار کرد: دشمن با استفاده از رسانه‌ها و فضاسازی‌های تبلیغاتی تلاش می‌کند روحیه مردم را تضعیف کند، اما ملت ایران با هوشیاری و بصیرت، این توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: هر کشوری که خاک و امکانات خود را برای تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در اختیار دشمن قرار دهد، باید بداند دفاع جمهوری اسلامی مشروع، قاطع و متناسب خواهد بود.

وی گفت: امروز دشمن در مقابل ملت ایران مستاصل شده است و با این وحدت ،هماهنگی و همدلی در کشور شاهد پیروزی هر چه سریع تر ایران اسلامی و مقاومت اسلامی در منطقه خواهیم بود.

زیارت اربعین به نیابت از امام شهید

وی با اشاره به در پیش بودن حماسه پیاده روی اربعیین حسینی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود پس از تشییع بی نظیر پیکر مطهر امام شهید بیان فرمودند امسال کسانی که توفیق حضور در این همایش عظیم را دارند نیابت امام شهید امت و شهدا را در راس زیارت خود قرار دهند تا این زیارت اربعین با آن تشییع باشکوه و حماسی ملت ایران و عرق آمیخته شود.

نماز جمعه قرارگاه وحدت و بصیرت است

امام جمعه گناوه با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۵۸، گفت: نماز جمعه قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است .

وی افزود: نماز جمعه از بزرگ‌ترین برکات نظام جمهوری اسلامی است و به تعبیر رهبر شهید انقلاب قرارگاه ایمان، وحدت، بصیرت و تقوا است و این قرارگاه باید حفظ شود.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم سوره مخصوص جمعه نازل فرموده و نماز جمعه را «ذکرالله» معرفی کرده و مسلمانان را به حضور در این اجتماع عبادی و سیاسی دعوت کرده است؛ بنابراین حفظ و تقویت جایگاه نماز جمعه وظیفه همه آحاد جامعه است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اینکه امام جمعه متعلق به همه مردم است، اظهار کرد: امام جمعه باید نقش پدری برای همه اقشار، جریان‌ها و سلایق مختلف جامعه ایفا کند و با نگاه یکسان نسبت به همه مردم، در مسیر حل مشکلات آنان گام بردارد.

وی اضافه کرد: امام جمعه به تعبیر فرمایش امام راحل و امام شهید فرمودند پدر مردم جایگاه نصیحت را دارد امام جمعه پدر جامعه است و لذا ما باید قدر این نماز جمعه ها را بدانیم و در باشکوه تر برگزارکردن آن بکوشیم.

وی ادامه داد: به تعبیر آیات و روایات نماز جمعه تامین کننده سه نیاز ضروری جامعه یعنی هدایت ، امنیت و برکت است.

وی با اشاره به حضور چندین ساله خود در شهرستان گناوه، افزود: انتخاب گناوه به دلیل محبت، وفاداری و ارادت مردم این شهرستان به علما و روحانیت بوده و این حضور را افتخاری بزرگ برای خود می‌دانم.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: در تمام این سال‌ها تلاش کرده‌ام بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و یا جایگاه افراد، در حد توان در کنار مردم باشم و از حقوق آنان دفاع کنم و امیدوارم بتوانم خادم خوبی برای شما مردم ، شایسته،خوب و ولایتمدار شهرستان گناوه باشم.

وی از حضور پرشور مردم گناوه در صحنه‌های مختلف انقلاب، راهپیمایی‌ها، مراسم مذهبی و دفاع از کشور و در تجمعات اخیر قدردانی کرد و گفت: مردم این شهرستان با تقدیم بیش از ۲۳۰ شهید، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی اثبات کرده‌اند و در جنگ اخیر نیز دو شهید تقدیم اسلام و ایران کردند.

رکنی حسینی همچنین با گرامیداشت ششم مرداد، روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از تلاش فعالان این عرصه تقدیر کرد و بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان تأکید کرد.