به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی سه شنبه شب در تجمع حماسی مردمی در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: بنابر نقلی، هفتم ماه صفر سالروز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) است و این مصیبت جانسوز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و همه شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) تسلیت عرض می‌کنم.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم ولایت‌مدار گناوه در این اجتماع، افزود: حضور پرشور مردم در این هوای گرم، نشان‌دهنده عشق، ایمان و وفاداری آنان به اهل‌بیت (ع)، انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا است و آنچه ما را در اینجا جمع کرده خونخواهی امام شهید است.

نبود تحلیل سیاسی، عامل غربت امام حسن (ع)

امام جمعه گناوه با طرح این پرسش که چگونه امام حسن مجتبی (ع) در شهر پیامبر (ص) و محل تولد خود، مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید و پیکر مطهرش هدف تیرهای دشمن قرار گرفت، گفت: امام شهید امت این مورخ بی نظیر تاریخ اسلام و قائد عظیم الشان پاسخ این سؤال و چرایی آن و علت این همه ظلم و غربت و تنهایی اهل بیت (ع) و مخصوصا امام مجتبی علیه السلام را در یک جمله بیان می کند و می فرماید مکررا من در تاریخ اسلام این نکته را گفته ام که علت این امر عدم تحلیل سیاسی جامعه بود، مردم زمان حیات امام مجتبی (ع) قدرت تحلیل سیاسی نداشتند. علت اصلی این مظلومیت، نبود تحلیل سیاسی و بصیرت در میان مردم آن روزگار بود.

وی افزود: اگر جامعه آن روز از قدرت تحلیل و شناخت حق و باطل برخوردار بود، هرگز اجازه نمی‌داد چنین ظلمی بر امام حسن مجتبی (ع) روا شود.

ملت ایران با بصیرت، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه ملت ایران از مردم عصر پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) بهترهستند گفت: ملت ایران با درک صحیح و قدرت تحلیل از جنگ روایت‌ها و شناختی، بیش از چهل و هفت سال در برابر همه توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده است.

وی افزود: دشمن گمان می‌کرد با شهادت فرماندهان و شخصیت‌های بزرگ انقلاب و امام شهید، ملت ایران دچار تفرقه خواهد شد، اما حضور باشکوه و میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر امام شهید، همه محاسبات آنان را بر هم زد.

تشییع میلیونی، نماد پیوند امت با ولایت

امام جمعه گناوه حضور میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع امام شهید را جلوه‌ای از پیوند عمیق امت با ولایت دانست و گفت: این حضور تاریخی باید برای نسل‌های آینده ثبت، روایت و ماندگار شود.

وی گفت: اگر چه تمام دشمنان تلاش کردند تا مردم در این تشییع حضور پیدا نکنند اما همه توطئه های آنها با حضور میلیونی مردم در کشور عراق و ایران خنثی شد.

وی ادامه داد: میلیون‌ها انسان آزاده با حضور خود نشان دادند که دشمن هرگز نخواهد توانست میان مردم و ولایت فاصله ایجاد کند.

قصاص، عامل حیات جامعه از نگاه قرآن

امام جمعه گناوه اضافه کرد: تشییع بی نظیر رهبر شهید امت یک گفتمان همگانی داشت و گفتمان همگانی این تشییع جنازه چهل میلیونی مجازات و انتقام قاتلین و جنایتکاران است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» گفت: قرآن کریم قصاص و مقابله با جنایتکاران را عامل حیات جامعه می‌داند و بی‌تفاوتی در برابر ظلم، زمینه تکرار جنایت را فراهم می‌کند تا دشمن باز دست به جنایت بزند.

وی افزود: مطالبه مجازات عاملان این جنایت و انتقام از جنایتکاران امروز به یک مطالبه عمومی در میان ملت‌های آزاده تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ما هم تا آخرین نفس و آخرین نفر تا انتقام خود را از یزیدیان زمان نگیریم از پای نخواهیم نشست و امروز این شعار همگانی انتقام لرزه بر پیکر نتانیاهو و ترامپ خبیث انداخته است.

حفظ وحدت، مهم‌ترین توصیه رهبر معظم انقلاب

وی گفت: امروز خداوند نعمت رهبر فرزانه انقلاب را به ما عنایت فرموده و باید شکرگزار این نعمت باشیم و راه عبور از پیچ تاریخی کنونی این است که همه زیر سایه امام و رهبر حکیم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای ،فرمایشات ایشان را نصب العین خود قرار دهیم .

امام جمعه گناوه با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب ، اظهار کرد: معظم‌له ضمن قدردانی از ملت‌های ایران و عراق، بر حفظ وحدت، انسجام ملی، اعتماد به مسئولان دلسوزو پرهیز از اختلاف تأکید کرده‌اند.

وی افزود: نقد مسئولان اگر از سر دلسوزی و برای اصلاح امور باشد، اقدامی ارزشمند است و باعث شکوفایی می شود، اما به تعبیر فرمایش رهبری نقد ما نباید به ظلم، تخریب افراد یا تضعیف وحدت ملی و اتحاد مقدس منجر شود.

دشمن به دنبال جنگ شناختی و اختلاف داخلی است

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی و تحقق اهداف خود ناکام مانده و دربرابر ملت ایران شکست خورده است، گفت: امروز گلوگاه اقتصاد و تجارت جهان در تنگه هرمز در دست ما است و این تنگه ، تنگه احد انقلاب اسلامی است که نیروهای جانبرکف مسلح ایران اسلامی اجازه باز شدن آن را به دشمن نخواهند داد و دشمن نیز چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد.

وی اضافه کرد: امروز راهبرد اصلی دشمن، ایجاد اختلاف، جنگ رسانه‌ای و عملیات شناختی برای برهم زدن انسجام داخلی کشور است و ملت ایران باید با هوشیاری، حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اجازه سوءاستفاده به دشمنان را ندهد.

اربعین، جلوه وحدت امت اسلامی

امام جمعه گناوه با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی عظیم اربعین حسینی گفت: رهبر معظم انقلاب بر حضور باشکوه مردم در این اجتماع بزرگ تأکید کرده‌اند و زائران، زیارت اربعین را به نیابت از امام شهید به جا آورند.

وی خاطرنشان کرد: اربعین، نماد وحدت امت اسلامی و جلوه‌ای از استمرار راه شهدا و فرهنگ مقاومت است و امسال نیز مردم عراق آغوش خود را برای حضور این ملت حسینی باز کردند و همه زیر سایه شعار «حب الحسین یجمعنا» جمع خواهیم شد و برای پیروزی و فتح نهایی به برکت خون شهدا و امام شهید دعا خواهیم کرد.