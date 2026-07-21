به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با قدردانی از حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی، فرماندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نظامی شهرستان، اظهار کرد: دغدغه همه مسئولان و دلسوزان نظام، حفظ ارزش‌های دینی، ارتقای فرهنگ عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و خوشبختانه همه با نگاهی دلسوزانه برای حل مسائل شهرستان تلاش می‌کنند.

وی با قدردانی از دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست افزود: همه ما در یک مسیر و با یک هدف مشترک حرکت می‌کنیم و آن، خدمت به مردم، حفظ ارزش‌های اسلامی و فراهم کردن آینده‌ای بهتر برای نسل جوان و مصونیت آنها در برابر هجمه های دشمنان است.

امام جمعه گناوه با اشاره به تهدیدهای فرهنگی دشمن گفت: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف، به دنبال تأثیرگذاری بر افکار و باورهای نسل جوان است و همه مجموعه‌های فرهنگی، مساجد، بسیج، سپاه، آموزش و پرورش، خانواده‌ها و مسئولان باید برای مصون‌سازی جوانان در برابر این هجمه فرهنگی تلاش کنند.

نماز جمعه بزرگ‌ترین اجتماع هفتگی مسلمانان است

وی با تقدیر از تلاش های رئیس ستاد نماز جمعه گناوه و اعضای این ستاد گفت: همه باید مردم را به حضور در نماز جمعه تشویق وترغیب بکنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به چند اجتماع مهم در دین اسلام ، افزود: یکی ازاین اجتماعات ،اجتماع سالانه حج است که سوره حج نیز در قرآن کریم در اهمیت آن نازل شده است و یک اجتماع نیز هفتگی در روز جمعه وبرپایی نماز جمعه است که سوره ای نیز در اهمیت آن نازل شده و هدف همه این اجتماعات وحدت و اتحاد است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه اسلام برای اجتماعات عبادی اهمیت ویژه‌ای قائل است، افزود: حج بزرگ‌ترین اجتماع سالانه مسلمانان و نماز جمعه مهم‌ترین اجتماع هفتگی امت اسلامی است ونماز جمعه ذکرالله است که نقش بی‌بدیلی در ایجاد وحدت، همدلی و آگاهی‌بخشی دارد.

وی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به حضور در نماز جمعه فراخوانده و این نشان‌دهنده جایگاه والای این فریضه الهی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با بیان اینکه نماز جمعه مصداق اتم ذکر الله است ،فزود: نماز جمعه آرام بخش قلب هاست .

امام جمعه گناوه با اشاره به فرمایشات امام شهید امت (ره) گفت: امام شهید نماز جمعه را قلب فرهنگی شهر، قرارگاه تقوا و بصیرت معرفی کردند و امروز نیز این جایگاه باید بیش از گذشته تقویت شود.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه نماز جمعه مهم‌ترین پایگاه تبیین، وحدت و آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی است، گفت: امروز همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی باید برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت ارزش‌های دینی، حفظ وحدت ملی و ارتقای جایگاه نماز جمعه هم‌افزا و هماهنگ عمل کنند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه یادگار امام راحل است ،افزود: امروز همه ما شاهد برکات این پایگاه هستیم که به عنوان پایگاهی برای روشنگری، تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش بصیرت مردم و تقویت وحدت ملی در مقابل توطئه دشمن قد علم کرده است و هر هفته امام و خطیب جمعه وظیفه تبیینی را به عهده دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه ادامه داد: نماز جمعه پایگاه تبیینی و آگاهی بخشی و بصیرت افزایی برای جامعه است و در این راه ائمه جمعه بزرگی هم به شهادت رسیدند

وی با گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از پیبروزی انقلاب اسلامی گفت: مرحوم آیت الله طالقانی اولین امام جمعه ای که از طرف امام راحل منصوب شد و در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۵۸اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب را در تهران اقامه کرد و این یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است.

قدردانی از مسئولان و خیران در بازسازی مصلی

وی در ادامه از فرماندار گناوه همچنین شهردار، اعضای ستاد نماز جمعه، خیران و همه افرادی که برای بازسازی مصلای نماز جمعه، تجهیز و توسعه این مجموعه همکاری داشته‌اند، قدردانی کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: مصلای نماز جمعه متعلق به همه مردم است و در مناسبت‌های مختلف از جمله برگزاری آزمون‌های سراسری، مراسم مذهبی و برنامه‌های فرهنگی در خدمت عموم مردم قرار دارد.

اربعین امسال جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی است

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به در پیش بودن پیاده روی اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین امسال تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه نماد پیوند شور حسینی، شعور انقلابی و استمرار راه شهدا است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه افزود: رهبر معظم انقلاب با پیام راهبردی خود تأکید فرمودند که حضور باشکوه مردم در مراسم اربعین، ادامه حماسه بزرگ ملت ایران در تشییع پیکر مطهر امام شهید و نمایش وحدت و اقتدار امت اسلامی خواهد بود.

وی ادامه داد: رهبر حکیم انقلاب در پیام خود فرمودند: زیارت اربعین امسال فراتر از یک آیین سالانه است، تجلی گاه پیوند عمیق میان شور حسینی و شعور انقلابی است . همچنین فرمودند: امسال طریق کربلا با خاطره و شکوه تشییع قائد عظیم الشان شهید آمیخته است .

امام جمعه گناوه اضافه کرد: تا پیش از این پیام تردید و دوگانگی در میان ما برای انتخاب بین تجمعات و شرکت در مراسم پیاده روی اربعیین بود که کدام را ارجح بدانیم و رهبری با راهبرد هوشمندانه فرمودند کسانی که در پیاده روی امسال مشرف هم می شوند زیارت شان به نیابت امام شهید باشد» یعنی این اربعین در حقیقت استمرار بخش حماسه تشییع بی نظیر و تاریخی قائد شهید است و با حضور خود این حماسه را ادامه می دهیم.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه نقدها باید منصفانه و مشفقانه باشد ، تأکید کرد: نباید میان برنامه‌های فرهنگی و انقلابی دوگانگی ایجاد شود و اگر می خواهیم جایی را تقویت کنیم نباید جای دیگر را تخریب کنیم ،همه این برنامه ها در راستای تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستند و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.

رسانه‌ها در ترویج فرهنگ نماز جمعه نقش‌آفرین باشند

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ دینی بیان کرد: انتظار می‌رود رسانه ملی و رسانه‌های استانی، اطلاع‌رسانی و تبلیغ برنامه‌های نماز جمعه را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند، زیرا این فریضه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه گفت: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های نماز جمعه، مردم به‌ویژه نسل جوان را به حضور در این اجتماع عبادی و سیاسی تشویق کنند.

مردم گناوه همواره حامی علما و ارزش‌های دینی بوده‌اند

امام جمعه گناوه در پایان با تقدیر از مردم شهرستان گناوه اظهار کرد: مردم این شهرستان همواره مردمی عالم‌دوست، متدین و همراه روحانیت بوده‌اند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند، زمینه‌ساز توسعه فرهنگی شهرستان است.

وی همچنین از اصحاب رسانه شهرستان به دلیل پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی قدردانی کرد و افزود: رسانه‌ها بازوی توانمند جهاد تبیین هستند و نقش مهمی در امیدآفرینی، اطلاع‌رسانی صحیح و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

نظارت بر برخی مراکز عمومی باید افزایش یابد

امام جمعه گناوه از تلاش‌های فرماندهی انتظامی، پلیس اماکن و دستگاه‌های نظارتی قدردانی کرد و با اشاره به مطالبات مردمی درباره رعایت شئونات اسلامی در برخی مراکز عمومی شهرستان گفت: اقدامات خوبی انجام شده، اما انتظار مردم این است که این نظارت‌ها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: کسی مخالف فعالیت اقتصادی و کسب روزی مردم نیست، اما هر فعالیتی در نظام اسلامی باید در چارچوب قانون و ارزش‌های دینی انجام شود و رعایت حدود شرعی و اخلاقی از سوی همه ضروری است.

این نشست با دستور کار گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هماهنگی برنامه های اربعین و ۲۸ و ۲۹ ماه صفر برگزار شد و اعضای شورا به بیان نظرات خود پرداختند.