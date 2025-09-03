به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، رفع مشکلات جامعه صیادی و تقویت معیشت صیادان در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود.

امدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر جامعه صیادی استان و حمایت‌های استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اداره کل شیلات بوشهر، سازمان شیلات ایران پیمانکاران مربوط به این پروژه‌ها را تعیین کرده و به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آنها خواهیم بود.

وی در تشریح جزئیات پروژه‌ها افزود: اسکله جفره با مبلغ قرارداد ۱۴۰ میلیارد تومان به شرکت آبشکن بوشهر واگذار شده است، این پروژه که پیش‌تر تا سال ۱۳۹۷ با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی متوقف مانده بود، اکنون با تخصیص اعتبارات ملی جدید مجدداً فعال خواهد شد.

وی افزود: اسکله خورخان با مبلغ قرارداد ۱۱۹ میلیارد تومان توسط شرکت مهرداد جنوب ماهشهر اجرا می‌شود، این طرح شامل ساخت حوضچه آرامش است که پس از افتتاح اسکله در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات صیادان بخش بردخون مطرح شده بود.

وی گفت: اسکله نخل‌تقی نیز در قالب پروژه لایروبی با مبلغ قرارداد ۱۷۰ میلیارد تومان توسط شرکت آزادی بنیان آریا اجرا خواهد شد، این طرح بخشی از فاز دوم بهسازی این اسکله محسوب می‌شود و نقش مهمی در افزایش ظرفیت پهلوگیری قایق‌های صیادی و ایمنی فعالیت‌های دریایی دارد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۴۲۹ میلیارد تومان به اجرا درمی‌آیند و گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های بندری و حمایت از فعالیت‌های جامعه صیادی استان به شمار می‌روند.

وی افزود: صیادان استان بوشهر، که یکی از فعال‌ترین جوامع صیادی کشور هستند، همواره با چالش‌های زیرساختی مواجه بوده‌اند. اجرای این پروژه‌ها نه‌تنها بخشی از این مشکلات را برطرف خواهد کرد، بلکه به بهبود شرایط معیشتی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های شیلاتی نیز کمک شایانی می‌کند.

امینی تأکید کرد: اداره کل شیلات استان بوشهر با همکاری سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مرتبط، نظارت دقیق بر روند اجرای این پروژه‌ها خواهد داشت تا ضمن رعایت استانداردهای فنی، این طرح‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.