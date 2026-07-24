به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه دیّر، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ایمان، تقوا، بصیرت و وحدت در نظام اسلامی دانست و بر ضرورت تقویت این فریضه عبادی ـ سیاسی تاکید کرد.

امام جمعه دیّر با اشاره به پنجم مردادماه سالروز اقامه نخستین نمازجمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یاد و خاطره ائمه جمعه فقید و خادمان متوفی نمازجمعه را گرامی داشت و گفت: نمازجمعه از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر جایگاه ممتاز این فریضه تاکید داشته‌اند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب، نمازجمعه را یک قرارگاه می‌دانستند؛ قرارگاهی برای ایمان، تقوا، اخلاق، بصیرت و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن. امروز دشمن در عرصه‌های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی به جامعه اسلامی هجوم آورده و نمازجمعه یکی از مهم‌ترین مراکز دفاع در برابر این هجمه‌هاست.

حسینی با اشاره به سوره مبارکه جمعه گفت: قرآن کریم مومنان را به شتاب برای حضور در نمازجمعه فراخوانده است و این نشان‌دهنده اهمیت بالای این اجتماع عبادی ـ سیاسی است.

وی تصریح کرد: مسلمانان باید برای حضور در نمازجمعه برنامه‌ریزی کنند و خانواده‌ها نیز فرزندان خود را برای شرکت در این مراسم معنوی تشویق کنند.

امام جمعه دیّر همچنین از مسئولان خواست برای تسهیل حضور مردم، به‌ویژه ساکنان روستاهای اطراف، در نمازجمعه چاره‌اندیشی کنند و افزود: یکی از مشکلات برخی علاقه‌مندان، نبود وسیله ایاب و ذهاب مناسب است و لازم است این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نمازجمعه سنگری برای دفاع از نظام اسلامی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است، خاطرنشان کرد: در خطبه‌های نماز جمعه، هم از ارزش‌ها، آرمان‌های انقلاب و جایگاه ولایت دفاع می‌شود و هم مطالبات، مشکلات و خواسته‌های مردم به گوش مسئولان می‌رسد.

حسینی با اشاره به روایات متعدد درباره فضیلت نمازجمعه گفت: در احادیث اسلامی، برای حضور در نمازجمعه پاداش‌های بزرگی بیان شده و حتی آمده است کسانی که با ایمان و اخلاص در این فریضه حاضر می‌شوند، مشمول آمرزش الهی خواهند شد. در مقابل نیز ترک بدون عذر نماز جمعه، در روایات به‌شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.

عمار یاسر نماد روشنگری

حسینی با گرامیداشت یاد شهدای عملیات لبیک یا خمینی و شهدای عاشورایی گردان امام حسین(ع) شهرستان دیر، اظهار داشت: در سال ۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه، در حالی که رزمندگان ما برگه مرخصی در دست داشتند، با حمله مجدد رژیم بعث به شلمچه، داوطلبانه مرخصی خود را لغو کرده و با رزمی حماسی، دشمن را به عقب‌نشینی وادار کردند. این غیورمردان اجازه ندادند وجبی از خاک خوزستان به اشغال متجاوزان درآید.

وی با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، گفت: منافقین که آلت دست صدام شده بودند، با تصور اینکه مردم از آن‌ها استقبال می‌کنند، با تجهیزات رژیم بعث به غرب کشور حمله کردند. اما این خطای محاسباتی کار دستشان داد و در کمین رزمندگان اسلام و سردارانی چون شهید صیاد شیرازی گرفتار شده و به درک واصل شدند. خیانت منافقین در تاریخ ایران پاک‌شدنی نیست.

خطیب جمعه دیر با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، وی را نماد روشنگری در سپاه امیرالمؤمنین(ع) خواند و افزود: هرجا در جنگ با معاویه کسی دچار شک می‌شد، عمار با بصیرت خود تردیدها را برطرف می‌کرد. امروز هم متأسفانه عده‌ای در داخل کشور با ادبیات دشمن سخن می‌گویند و تلاش می‌کنند تجاوزات آمریکا را توجیه کنند. آن‌ها به جای محکوم کردن دشمن، رزمندگانی را که ۵ ماه است در صحنه دفاع هستند، زیر سؤال می‌برند.

حسینی به بیانیه اخیر سپاه پاسداران اشاره کرد و هشدار داد: دشمن بداند این بار اجازه تجدید قوا نخواهیم داد. اگر تجاوزات ادامه یابد، متجاوزان باید منتظر اعلام دفاع عمومی باشند.

وی درباره آمار ادعایی رسانه‌های آمریکایی درباره تلفات خود گفت: چطور ممکن است موشک‌های نقطه‌زن و پرقدرت ما فقط دو زخمی برجای بگذارند؟ حقیقت به‌زودی روشن خواهد شد؛ همان‌طور که در عراق ابتدا گفتند سرشان گیج رفته و بعدها آمار کشته‌ها فاش شد.

امام‌جمعه دیر خاطرنشان کرد: انتقال هواپیماهای آمریکایی از قطر به اردن ناشی از ترس از ضربات خردکننده رزمندگان اسلام است. دشمنان بدانند هر جا که باشند، از تیررس ما خارج نیستند و در صورت لزوم، پایگاه‌های آنان یک‌جا به آتش کشیده خواهد شد.

وی با انتقاد از تلاش برخی برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب به‌وضوح فرمودند که ذات آمریکا حیله‌گری و بدعهدی است. خود آمریکایی‌ها معترفند که مذاکرات قبلی، عملیات فریب برای تکمیل ذخایرشان بوده است. کسانی که دوباره دم از مذاکره می‌زنند، بدانند ملت ایران به دشمن درس‌های فراموش‌نشدنی خواهد داد.

لزوم حفظ وحدت

حسینی با بیان اینکه حفظ وحدت که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، تصریح کرد: اتحاد مقدس بین مردم و مسئولان و قوا، یک تکلیف راهبردی در برابر دشمن حیله‌گر آمریکایی است. صیانت از این وحدت وظیفه‌ای همگانی است و در این میان، مسئولان، خطبا، مداحان و چهره‌های صاحب‌تأثیر وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارند و باید سنجیده و حساب‌شده سخن بگویند تا موضع‌گیری‌های آن‌ها موجب بروز اختلاف و آشفتگی در جامعه نشود.

وی با انتقاد از توجه بیش از حد به برخی سلبریتی‌ها گفت: برخی از این چهره‌ها هیچ دلسوزی برای مردم و نظام ندارند و در میانه جنگ دشمن، اقدام به فتنه‌گری می‌کنند؛ کسانی که سال‌ها از امکانات صداوسیما برای شهرت خود استفاده کردند و امروز به نظام لگد می‌زنند. به درک که سایت عادل فردوسی‌پور بسته شد؛ ملت انقلابی ما راضی نیستند به کسانی که علیه ارزش‌ها موضع می‌گیرند، بها داده شود.

خطیب جمعه دیر با تأکید بر اینکه نقد با بی‌اعتمادی متفاوت است، اظهار داشت: ما فریاد خود را بر سر دشمن واقعی یعنی آمریکا می‌کشیم و به نظام سلطه مطلقاً بی‌اعتمادیم، اما به مسئولان دلسوز سه قوه اعتماد داریم. هرچند ممکن است اشتباهاتی رخ دهد و انتقاداتی داشته باشیم، اما مسئولان خود را خائن نمی‌دانیم.

وی تداوم اعتماد عمومی را مشروط به ایستادگی مسئولان در برابر دشمن دانست و افزود: مسئولان نباید بار دیگر فریب درخواست‌های مذاکره را بخورند و باید محکم در دهان دشمن بزنند.

حسینی با یادآوری مواضع گذشته برخی مسئولان گفت: وقتی خود آقایان معترفند که امضای آمریکایی‌ها اعتبار ندارد، تکرار ادبیات مذاکره بی‌معناست. مردم انتظار دارند پاسخ جنایت‌های دشمن در میدان نبرد داده شود.

امام‌جمعه دیر نسبت به پیامدهای منفی اظهارات نسنجیده هشدار داد و گفت: در اقدامات و مواضع خود نباید کوچک‌ترین نشانه‌ای از ضعف به دشمن نشان دهیم. بیان حرف‌هایی نظیر اینکه ما فلان ابزار یا دارایی را نداریم دشمن را به طمع می‌اندازد تا فشارها را افزایش دهد. امروز زمان سیاه‌نمایی علیه دولت نیست؛ چرا که دشمن در پی سوءاستفاده از نارضایتی‌ها است.

وی درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون انتقاد سازنده گفت: انتقاد مخلصانه سرمایه است، اما دو شرط اساسی دارد؛ اول اینکه به بی‌گناهی ظلم نشود و دوم اینکه موجب شکستن وحدت ملی نگردد.

حسینی با رد دوگانه‌سازی میان رفتن به پیاده روی زیارت اربعین و حضور در اجتماعات شبانه، خاطرنشان کرد: اصل پیاده‌روی اربعین مورد تأکید است، اما زائران بهتر است سفر خود را کوتاه کنند تا فرصت برای دیگران فراهم شود. کسانی هم که توفیق حضور در کربلا را ندارند و همچنین افرادی که تاکنون در اجتماعات شبانه حضور نداشته‌اند، باید با حضور مقتدرانه در اجتماعات انقلابی داخل کشور، توطئه دشمن را خنثی کنند.