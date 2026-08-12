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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

نجات ۶۸ نفر از غرق‌شدگی در سواحل بهنمیر

نجات ۶۸ نفر از غرق‌شدگی در سواحل بهنمیر

بابلسر - فرماندار بابلسر با تأکید بر ضرورت حضور مستمر ناجیان غریق و همکاری همه دستگاه‌های مسئول در مدیریت سواحل، از نجات ۶۸ نفر از خطر غرق‌شدگی در سواحل بخش بهنمیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی زاده عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان بابلسر با قدردانی از تلاش ناجیان غریق، هلال‌احمر، قایقداران و سایر نیروهای حاضر در سواحل، بر حضور مؤثر و مستمر ناجیان در محدوده‌های تعیین‌شده تأکید کرد و گفت: پیشگیری از غرق‌شدگی باید پیش از وقوع حادثه و با مدیریت صحیح سواحل انجام شود.

وی افزود: ناجیان غریق باید در محدوده مأموریت خود حضور داشته باشند و خانواده‌ها و مسافران نیز با رعایت اصول ایمنی، تنها در مناطق مشخص‌شده برای شنا حضور پیدا کنند.

فرماندار بابلسر با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی سواحل اظهار کرد: شرح وظایف دستگاه‌های مسئول مشخص است و انتظار داریم هر دستگاه بر اساس مسئولیت خود در میدان حضور داشته باشد و در صورت کوتاهی، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

ولی‌زاده همچنین بر ساماندهی فعالیت‌های خدماتی و نظارت بر پلاژها، فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی حاشیه ساحل تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های خدماتی، اسب‌ها و چهارچرخ‌ها نباید موجب بی‌نظمی و سلب آرامش مردم و مسافران شود و دستگاه‌های مسئول باید نظارت مستمر داشته باشند.

وی با بیان اینکه آمار غرق‌شدگی منجر به فوت برای شهرستان قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: باید با پیش‌بینی و پیشگیری اجازه ندهیم حادثه‌ای رخ دهد و همه دستگاه‌ها مسئولیت خود را برای تأمین امنیت و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران جدی بگیرند.

فرماندار بابلسر در ادامه از نجات ۶۸ نفر از خطر غرق‌شدگی در سواحل بخش بهنمیر از ابتدای اجرای طرح سالم‌سازی دریا در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: طرح سالم‌سازی دریا از ۱۱ خردادماه امسال آغاز شده و تاکنون ۶۸ نفر در سواحل بخش بهنمیر از خطر غرق‌شدگی نجات یافته‌اند.

وی افزود: از مجموع موارد ثبت‌شده، ۱۴ نفر در ساعات خارج از زمان فعالیت رسمی ناجیان غریق، یعنی خارج از بازه ۸ صبح تا ۲۰ شب، دچار حادثه شدند که با اقدامات امدادی از غرق‌شدگی نجات پیدا کردند.

ولی‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه جدی شناگران و مسافران به توصیه‌های ایمنی خاطرنشان کرد: هموطنان و مسافران برای حفظ جان خود، تنها در محدوده‌هایی که ناجیان غریق حضور دارند و در ساعات فعالیت آنان، از ۸ صبح تا ۲۰ شب، شنا کنند.

وی ادامه داد: ورود به آب در ساعات خارج از فعالیت ناجیان و شنا در نقاط فاقد پوشش امداد و نجات می‌تواند خطر وقوع حوادث ناگوار را افزایش دهد و مردم باید از این موارد جداً خودداری کنند.

فرماندار بابلسر در پایان با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌ها در مدیریت سواحل گفت: نجات جان انسان‌ها نباید تحت تأثیر اختلافات فردی و سلیقه‌ای قرار گیرد و همه دستگاه‌ها باید برای تأمین امنیت و رضایتمندی مردم و مسافران همکاری و مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند.

کد مطلب 6915141

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