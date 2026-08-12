به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی زاده عصر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان بابلسر با قدردانی از تلاش ناجیان غریق، هلالاحمر، قایقداران و سایر نیروهای حاضر در سواحل، بر حضور مؤثر و مستمر ناجیان در محدودههای تعیینشده تأکید کرد و گفت: پیشگیری از غرقشدگی باید پیش از وقوع حادثه و با مدیریت صحیح سواحل انجام شود.
وی افزود: ناجیان غریق باید در محدوده مأموریت خود حضور داشته باشند و خانوادهها و مسافران نیز با رعایت اصول ایمنی، تنها در مناطق مشخصشده برای شنا حضور پیدا کنند.
فرماندار بابلسر با اشاره به مسئولیت دستگاههای عضو ستاد ساماندهی سواحل اظهار کرد: شرح وظایف دستگاههای مسئول مشخص است و انتظار داریم هر دستگاه بر اساس مسئولیت خود در میدان حضور داشته باشد و در صورت کوتاهی، موضوع از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
ولیزاده همچنین بر ساماندهی فعالیتهای خدماتی و نظارت بر پلاژها، فروشگاهها و واحدهای صنفی حاشیه ساحل تأکید کرد و گفت: فعالیتهای خدماتی، اسبها و چهارچرخها نباید موجب بینظمی و سلب آرامش مردم و مسافران شود و دستگاههای مسئول باید نظارت مستمر داشته باشند.
وی با بیان اینکه آمار غرقشدگی منجر به فوت برای شهرستان قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: باید با پیشبینی و پیشگیری اجازه ندهیم حادثهای رخ دهد و همه دستگاهها مسئولیت خود را برای تأمین امنیت و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران جدی بگیرند.
فرماندار بابلسر در ادامه از نجات ۶۸ نفر از خطر غرقشدگی در سواحل بخش بهنمیر از ابتدای اجرای طرح سالمسازی دریا در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: طرح سالمسازی دریا از ۱۱ خردادماه امسال آغاز شده و تاکنون ۶۸ نفر در سواحل بخش بهنمیر از خطر غرقشدگی نجات یافتهاند.
وی افزود: از مجموع موارد ثبتشده، ۱۴ نفر در ساعات خارج از زمان فعالیت رسمی ناجیان غریق، یعنی خارج از بازه ۸ صبح تا ۲۰ شب، دچار حادثه شدند که با اقدامات امدادی از غرقشدگی نجات پیدا کردند.
ولیزاده با تأکید بر ضرورت توجه جدی شناگران و مسافران به توصیههای ایمنی خاطرنشان کرد: هموطنان و مسافران برای حفظ جان خود، تنها در محدودههایی که ناجیان غریق حضور دارند و در ساعات فعالیت آنان، از ۸ صبح تا ۲۰ شب، شنا کنند.
وی ادامه داد: ورود به آب در ساعات خارج از فعالیت ناجیان و شنا در نقاط فاقد پوشش امداد و نجات میتواند خطر وقوع حوادث ناگوار را افزایش دهد و مردم باید از این موارد جداً خودداری کنند.
فرماندار بابلسر در پایان با تأکید بر استفاده از همه ظرفیتها در مدیریت سواحل گفت: نجات جان انسانها نباید تحت تأثیر اختلافات فردی و سلیقهای قرار گیرد و همه دستگاهها باید برای تأمین امنیت و رضایتمندی مردم و مسافران همکاری و مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهند.
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