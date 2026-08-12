۱۵ روز رهاسازی آب سد کرج برای سه شهرستان غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط تشدید تنش آبی در استان تهران، مقام‌های محلی از تصمیم برای رهاسازی آب سد کرج به مدت ۱۵ روز برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی قدس، ملارد و شهریار خبر داده‌اند؛ اقدامی که به گفته علیرضا فاتحی نژاد، فرماندار قدس می‌تواند بر کشت‌های پاییزه و معیشت کشاورزان این منطقه اثر بگذارد.

این تصمیم که در نشست مشترک علیرضا فاتحی‌نژاد، فرماندار قدس، حسین حق‌وردی، نماینده مردم غرب استان تهران در مجلس، و علی پوراحمد، رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه‌های شرقی کشور، در فرمانداری قدس اتخاذ شده است، بعذ از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اعلام شد.

بر اساس توافق انجام‌شده، آب سد کرج به مدت ۱۵ روز برای کمک به تغذیه منابع آب زیرزمینی و تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی سه شهرستان غرب استان تهران رهاسازی خواهد شد.

هدف؛ تقویت سفره‌های زیرزمینی و کمک به کشاورزی

فاتحی‌نژاد، فرماندار قدس، این تصمیم را اقدامی برای جبران بخشی از کمبود منابع آبی و تقویت سفره‌های زیرزمینی در شرایط خشکسالی و تنش آبی دانست.

او گفت: رهاسازی آب سد کرج می‌تواند به تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی قدس، ملارد و شهریار کمک کند و در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، بر تولیدات کشاورزی و وضعیت معیشتی کشاورزان منطقه اثرگذار باشد.

به گفته فرماندار قدس، این تصمیم پس از پیگیری‌های فرمانداری و نماینده مجلس و با همکاری وزارت نیرو اتخاذ شده است.

فاتحی‌نژاد افزود تأمین منابع آبی پایدار، هم برای بخش کشاورزی و هم برای مصارف شرب اهمیت دارد و تقویت منابع زیرزمینی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از کمبود آب در غرب استان تهران را کاهش دهد.

امید به بهبود شرایط برای کشت پاییزه

بر اساس اعلام مقام‌های محلی، پیش‌بینی می‌شود رهاسازی آب در این دوره علاوه بر کمک به تغذیه سفره‌های زیرزمینی، موجب افزایش رطوبت خاک و بهبود شرایط برای کشت‌های پاییزه شود.

حسین حق‌وردی، نماینده مردم غرب استان تهران در مجلس، نیز با قدردانی از همکاری وزارت نیرو، این تصمیم را اقدامی مهم برای منطقه دانست.

او در عین حال بر ضرورت مدیریت مصرف آب و جلوگیری از هدررفت منابع تأکید کرد.

رهاسازی آب در حالی برای سه شهرستان غرب استان تهران برنامه‌ریزی شده که بخش‌هایی از این منطقه طی سال‌های اخیر با کاهش منابع آب و فشار بر سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو بوده‌اند.

مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره حجم دقیق آب قابل رهاسازی، میزان سهم هر شهرستان و نحوه توزیع آن میان بخش‌های مختلف کشاورزی اعلام نکرده‌اند.