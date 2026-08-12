به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امیرحسین احمدنیا اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود قرارگاه مردمی «هم‌محله امام رضا (ع)» برای پنجمین سال متوالی، با در اختیار گذاشتن بیش از ۲۵۰۰فضا در مشهد، ظرفیت اسکان ۴۰۲ هزار زائر شب‌خواب در هر روز و در مجموع ۴میلیون نفر را در دهه پایانی ماه صفر فراهم کند.

معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان بیان کرد: امسال فعالیت‌های مرکز در قالب قرارگاه مردمی «هم‌محله امام رضا (ع)» در چهار بخش با عناوین اسکان، تبلیغ، خدمات اجتماعی و اطعام، ساماندهی شده است.

وی افزود: در حوزه اسکان تاکنون نزدیک به ۲۵۰۰فضا برای اسکان زائران شامل مساجد، منازل شخصی، موکب و حسینیه در نظر گرفته شده که تا پایان ماه صفر، این عدد افزایش خواهد داشت. از این میان، ۱۳۹۲ مسجد، ۷۹۸ منزل شخصی، ۲۱۱ موکب و حسینیه و ۷۰مکان دیگر مربوط به فضاهای عمومی و دولتی است.