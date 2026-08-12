تداوم پاکسازی آلودگی نفتی در سواحل جنوب قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید صدیقی، مدیرکل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: در روزهای اخیر بخش‌هایی از سواحل سوزا، شیب‌دراز و نقاشه و همچنین بخش محدودی از سواحل جزیره هنگام تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفت و تیم‌های تخصصی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با حضور میدانی، پایش و ارزیابی مناطق آلوده را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی فرمانداری قشم و دهیاری‌ها و با مشارکت جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد قشم، عملیات جمع‌آوری و پاکسازی آلودگی از روز گذشته آغاز شده و با تمام توان ادامه دارد.

صدیقی اظهار کرد: در منطقه سوزا حدود ۹۵۰ متر از نوار ساحلی با استفاده از تجهیزات موجود و به‌صورت دستی پاکسازی شده است. همچنین لکه‌های نفتی شناور در آب‌های ساحلی شیب‌دراز با استفاده از پدهای جاذب جمع‌آوری شده و پاکسازی آلودگی‌های پراکنده در نوار ساحلی این منطقه نیز در حال انجام است.

مدیرکل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: عملیات پاکسازی به‌صورت همزمان در سواحل نقاشه و جزیره هنگام نیز در جریان است و پایش مناطق تا تکمیل عملیات و رفع آلودگی ادامه خواهد داشت.

وی ضمن قدردانی از همکاری مؤثر جوامع محلی، به‌ویژه اهالی روستاهای شیب‌دراز، سوزا و نقاشه و جوامع محلی جزیره هنگام، از همراهی فرمانداری و دهیاری‌های قشم، منطقه آزاد قشم، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیروهای اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در اجرای عملیات پاکسازی قدردانی کرد.