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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

برپایی ایستگاه صلواتی در ساختمان معاونت مالی شهرداری تهران

برپایی ایستگاه صلواتی در ساختمان معاونت مالی شهرداری تهران

همزمان با ایام پایانی ماه صفر، ایستگاه صلواتی در ساختمان معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، گفت: همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، بسیجیان حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری با برپایی ایستگاه صلواتی در ساختمان اصلی معاونت مالی و ساختمان شماره ۲ شهرداری، به مدت دو روز به عزاداران خدمت‌رسانی کردند.

برپایی ایستگاه صلواتی در ساختمان معاونت مالی شهرداری تهران

وی افزود: در این ایستگاه صلواتی، با توزیع نذورات و ارائه خدمات به عزاداران، زمینه مشارکت بسیجیان در گرامیداشت ایام پایانی ماه صفر و عرض ارادت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فراهم شد.

کربلایی خاطرنشان کرد: خدمت به عزاداران اهل‌بیت(ع) افتخاری برای بسیجیان است و این برنامه با حضور و مشارکت بسیجیان و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، خدمت و ارادت به اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

کد مطلب 6915128
حبیب احسنی پور

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