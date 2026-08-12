مفقود شدن دو صهیونیست در وین اتریش 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، عملیات جست‌وجوی گسترده برای یافتن دو زن صهیونیست به نام‌های «ملی یلومی» و دخترش «لیئل» که از روز جمعه در جریان یک سفر گردشگری بین پراگ و وین ناپدید شده‌اند، همچنان ادامه دارد. بازرسی‌ها نشان داده است که اتاق آن‌ها در هتل خالی است و هیچ‌یک از وسایل شخصی‌شان در آنجا یافت نشده است.

سرویس جاسوسی موساد با سوء استفاده از این حادثه، تلاش دارد طرف های ایرانی را به ربایش این دو فرد صهیونیست متهم کند.

«دین فیشر» خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این رابطه می‌گوید که قرار بود این مادر و دختر پس از پایان سفر خود، عصر سه‌شنبه به سرزمین‌های اشغالی بازگردند، اما آن‌ها در پرواز تعیین‌شده از پراگ حاضر نشدند.

بازرسی‌هایی در هتل آپارتمانی که آن‌ها در آن اقامت داشتند انجام شد، اما هیچ اطلاعاتی که بتواند به مکان آن‌ها ختم شود، یافت نشد. همچنین مشخص شد اتاق‌هایی که ملی و لیئل در آن‌ها مستقر بودند، خالی است و هیچ اثری از وسایل شخصی آن‌ها در آنجا نیست.

سفارت رژیم صهیونیستی در وین با صدور بیانیه‌ای رسمی از مردم خواست تا در یافتن این دو زن مفقود شده کمک کنند. آخرین بار «ملی» ۵۰ ساله و دخترش «لیئل» ۲۳ ساله، روز جمعه در پایتخت اتریش دیده شده بودند و پس از آن ارتباط با آن‌ها قطع شد.

عصر یکشنبه و با تداوم قطع ارتباط، خانواده یک گزارش رسمی در مرکز عملیات وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ثبت کردند. از صبح دوشنبه، کنسولگری اسرائیل وارد پرونده شده و هماهنگی عملیات جست‌وجو را آغاز کرده است.