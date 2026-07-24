به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب ربیعی پیش از خطبههای نماز جمعه بوشهر، با تشریح جایگاه اجتماعی دین در اسلام اظهار کرد: اسلام دینی سکولار نیست و از آغاز شکلگیری جامعه اسلامی، ابعاد عبادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به صورت توأمان دنبال کرده است. از همین رو، نمیتوان دین را به عبادت فردی محدود کرد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه افزود: نخستین اقدام پیامبر اسلام (ص) پس از استقرار در مدینه، ساخت مسجد بود، اما مسجد تنها محلی برای اقامه نماز نبود؛ بلکه مرکزی برای همبستگی اجتماعی، گفتوگوی مؤمنان، آموزش، رسیدگی به امور مردم، تقویت جبهه ایمانی و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محسوب میشد.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه نماز جمعه ادامه همان کارکرد اجتماعی مسجد است، تصریح کرد: این اجتماع عبادی ـ سیاسی باید علاوه بر تقویت معنویت، در افزایش آگاهی عمومی، ایجاد انسجام اجتماعی، پیگیری مطالبات مردم و حل مسائل جامعه نیز نقشآفرین باشد.
ربیعی با قدردانی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مجموعه نماز جمعه بوشهر گفت: امروز نماز جمعه در استان بوشهر به بستری برای ارائه خدمات اجتماعی، تبیین مسائل روز، افزایش بصیرت عمومی و همافزایی نیروهای مؤمن و انقلابی تبدیل شده است.
وی همچنین از مواضع نماینده ولی فقیه در استان بوشهر قدردانی کرد و افزود: دیدگاهها و مواضع آیتالله صفایی بوشهری در مقاطع مختلف، در تبیین مسائل روز، هدایت افکار عمومی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته است.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، جنگ را صرفاً یک رویارویی نظامی ندانست و اظهار کرد: جنگ امروز دارای ابعاد راهبردی، اقتصادی، رسانهای و سیاسی است و هر اقدامی در این عرصه بر پایه محاسبات دقیق و شناخت مؤلفههای قدرت انجام میشود.
وی افزود: یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت آمریکا، تسلط بر مسیرهای راهبردی انتقال انرژی، بهویژه تنگه هرمز است و طبیعی است که هرگونه تغییر در این معادلات، بر جایگاه و قدرت این کشور در منطقه و جهان تأثیرگذار خواهد بود.
راهبرد جبهه مقاومت بر افزایش هزینههای اقدامات آمریکا استوار است
ربیعی با اشاره به تحولات یمن نیز گفت: معادلات منطقه در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده و جبهه مقاومت توانسته است در برخی عرصهها موازنهها را به سود خود تغییر دهد؛ موضوعی که آثار آن در تحولات میدانی منطقه قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه راهبرد جبهه مقاومت بر افزایش هزینههای اقدامات آمریکا استوار است، اظهار کرد: در این چارچوب، موضوعاتی همچون تأثیرگذاری بر ساختارهای اقتصادی، کاهش کارایی شبکههای اطلاعاتی و راداری، افزایش هزینههای سیاسی و اجتماعی جنگ برای آمریکا و هدف قرار دادن مراکز اثرگذار، بر اساس محاسبات دقیق و ارزیابی منافع دنبال میشود.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تأکید کرد: تصمیمات در این حوزه بر پایه عقلانیت، بررسی همه سناریوهای موجود و انتخاب مؤثرترین راهکارها اتخاذ میشود و هیچ اقدامی خارج از چارچوب محاسبات راهبردی نیست.
ربیعی در پایان با اشاره به ویژگیهای رزمندگان جبهه مقاومت گفت: نیروهای حاضر در میدان، در کنار ایمان، اعتقاد به اهل بیت (ع)، ولایت فقیه و عشق به میهن، از عقلانیت و قدرت تحلیل برخوردار هستند و همین پیوند میان ایمان و تدبیر، زمینه اتخاذ تصمیمهای دقیق و مؤثر را فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این رویکرد، جبهه مقاومت بتواند به اهداف خود دست یابد و وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل محقق شود.
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