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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

سپهری: دستگاه‌های اجرایی برای جذب کامل اعتبارات شتاب کنند

سپهری: دستگاه‌های اجرایی برای جذب کامل اعتبارات شتاب کنند

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال مالی، جذب کامل منابع را با جدیت دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان تهران، بر ضرورت تسریع در هزینه‌کرد منابع تخصیص‌یافته تأکید کرد.

وی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از دیوان محاسبات و خزانه‌داری استان نشان می‌دهد بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی استان هنوز جذب و هزینه نشده است.

سپهری افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حساسیت، پیگیری مستمر و تلاش مضاعف، در دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال مالی نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تصریح کرد: روند فعلی مدیریت منابع در برخی دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، تمامی اعتبارات تخصیص‌یافته در مهلت مقرر جذب و هزینه شود.

کد مطلب 6897763

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