به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی استان تهران، بر ضرورت تسریع در هزینهکرد منابع تخصیصیافته تأکید کرد.
وی که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران است، اظهار کرد: بررسیهای انجامشده و گزارشهای دریافتی از دیوان محاسبات و خزانهداری استان نشان میدهد بخشی از اعتبارات تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی استان هنوز جذب و هزینه نشده است.
سپهری افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با حساسیت، پیگیری مستمر و تلاش مضاعف، در دو ماه باقیمانده تا پایان سال مالی نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران تصریح کرد: روند فعلی مدیریت منابع در برخی دستگاههای اجرایی قابل قبول نیست و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، تمامی اعتبارات تخصیصیافته در مهلت مقرر جذب و هزینه شود.
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