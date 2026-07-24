به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی شامگاه جمعه در همایش روز ملی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بزرگداشت هفته ملی مهارت که در مجتمع حبیب بن مظاهر شهر شیرود برگزار شد، اظهار کرد: مهارت‌آموزی ارتباط مستقیمی با اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم دارد و هرچه نیروی انسانی از توانمندی بیشتری برخوردار باشد، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیروی کار ماهر کمتر در معرض بیکاری قرار می‌گیرد، افزود: عدم تناسب میان عرضه نیروی کار و نیاز بازار، یکی از عوامل ایجاد بیکاری است، اما افرادی که مهارت‌های مورد نیاز بازار را فرا گرفته‌اند، فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار خواهند داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهارت را یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری دانست و تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع و تولید بیشتر با هزینه کمتر، نتیجه ارتقای مهارت نیروی انسانی است و این موضوع در نهایت به رشد اقتصادی و بهبود سطح درآمد خانوارها منجر می‌شود.

حسینی با انتقاد از فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، اظهار داشت: نظام آموزشی کشور باید از آموزش صرفاً نظری فاصله بگیرد و به سمت آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور حرکت کند. اگر دانش‌آموزی پس از پایان تحصیل و بدون ورود به دانشگاه، توانایی انجام یک شغل را نداشته باشد، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزشی است.

وی همچنین بر لزوم تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رسمی و غیررسمی تأکید کرد و گفت: این دو بخش مکمل یکدیگر هستند و برای تربیت نیروی انسانی توانمند باید ارتباط و هماهنگی بیشتری میان آنها ایجاد شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، افزایش بهره‌وری و اجرای کامل قوانین حوزه آموزش‌های مهارتی را از الزامات تحقق توسعه پایدار عنوان کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری، گفت: اصلاح نظام آموزشی و حرکت به سمت مهارت‌محوری، یکی از نیازهای اساسی کشور برای کاهش بیکاری و تقویت تولید است.