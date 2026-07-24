محمدهادی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششم مردادماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نام‌گذاری شده و امروز توسعه آموزش‌های مهارتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق توسعه اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان متولی اصلی آموزش‌های مهارتی کشور، با اجرای برنامه‌های هدفمند و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه جوانان جویای کار، نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سالی که با شعار اقتصاد مقاومتی همراه است، با همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در مسیر تربیت نیروی کار ماهر و تأمین نیازهای تخصصی بخش‌های مختلف اقتصادی برداشته شود.

ملایی تصریح کرد: به مناسبت روز ملی کارآفرینی و هفته ملی مهارت، از تمامی تلاشگران عرصه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مربیان، آموزش‌دهندگان و فعالان حوزه مهارت‌آموزی قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم ارائه آموزش‌های کاربردی، زمینه رونق اشتغال و کارآفرینی بیش از گذشته فراهم شود.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای مهارت‌های فنی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار فعالیت می‌کند و مهارت‌آموزی را به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال می‌کند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان بیان کرد: تربیت نیروی کار ماهر، توانمندسازی سرمایه انسانی، آموزش روستاییان، ارائه آموزش به گروه‌های خاص، جوانان جویای کار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین ارتقای مهارت شاغلان از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان است.

ملایی عنوان کرد: مهارت‌آموزی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز پرورش استعدادها، افزایش توانمندی افراد و ایجاد ارتباط مؤثر میان نظام آموزشی و بازار کار است و می‌تواند مسیر موفقیت جوانان را هموار کند.

وی ادامه داد: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان در دو بخش دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کند و همکاران این مجموعه در هر دو بخش در زمینه آموزش مهارت‌های تخصصی به علاقه‌مندان مشغول خدمت هستند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان گفت: در بخش دولتی، سه مرکز ثابت شامل مرکز برادران با شش کارگاه، مرکز خواهران با پنج کارگاه و مرکز زواره با چهار کارگاه فعالیت دارند و همچنین یک مرکز سیار شهری در مهاباد با چهار کارگاه خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.

ملایی اضافه کرد: در هر یک از این کارگاه‌ها سالانه بین پنج تا شش حرفه آموزشی متناسب با نیاز جامعه و بازار کار به مهارت‌آموزان آموزش داده می‌شود.

وی یادآور شد: در بخش غیردولتی نیز ۳۴ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در رشته‌های متنوع فعال هستند و نقش مهمی در توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح شهرستان ایفا می‌کنند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان تصریح کرد: سال گذشته در مجموع یک هزار و ۷۷۶ نفر در قالب ۱۱۹ رشته آموزشی از خدمات آموزشی مراکز دولتی و غیردولتی شهرستان بهره‌مند شدند که این آمار نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۰ درصدی داشته است.

ملایی ادامه داد: به منظور کاهش فاصله میان صنعت و آموزش و تأمین نیازهای مهارتی واحدهای تولیدی، با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، دوره‌های آموزشی ایمنی، بهداشت، تراشکاری و جوشکاری برای صنایع برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰۰ نفر در مرکز برادران و ۳۰۰ نفر در مرکز خواهران موفق به فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شده‌اند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان بیان کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی در رشته‌هایی مانند خیاطی، آشپزی، کامپیوتر، ارز دیجیتال و هوش مصنوعی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی امسال این مرکز است.

ملایی تأکید کرد: این آموزش‌ها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها، ارتقای توانمندی بانوان و پاسخگویی به نیازهای روز بازار کار برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

وی گفت: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان با شعار «مهارت امروز، موفقیت فردا» تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای برنامه‌های آینده‌نگر، سهم مؤثری در کاهش نرخ بیکاری، توسعه کارآفرینی و رشد اقتصاد پایدار شهرستان داشته باشد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردستان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید از دوران کودکی فرزندان خود را به کار، تلاش و یادگیری مهارت تشویق کنند تا فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه بیش از گذشته نهادینه شود.

ملایی یادآور شد: از مسئولان انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی جهادی، زمینه توسعه آموزش‌های مهارتی به ویژه در مناطق محروم را فراهم کنند، چرا که یک استادکار متعهد و متخصص می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت جامعه، کاهش بیکاری و امیدآفرینی در میان جوانان ایفا کند.