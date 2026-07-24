ملک‌ خطابی در یک قدمی طلا/ محمدنژاد به مدال برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، رقابت‌های بین‌المللی بوکس ایروان که از ۳۰ تیرماه به میزبانی کشور ارمنستان آغاز شده است، امروز (جمعه، دوم مردادماه) با برگزاری دیدارهای نمایندگان کشورمان پیگیری شد.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیررضا ملک‌ خطابی در نخستین مبارزه خود مقابل «تیرگان» از کشور ارمنستان به میدان رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، دو راند ابتدایی را کاملاً برتر از حریف پشت سر گذاشت. وی در ادامه نیز با ناک‌ اوت کردن حریف، پیروزی ارزشمندی را به دست آورد و راهی دیدار نهایی این رقابت‌ ها شد.

ملک‌ خطابی تنها بوکسوری است که طی چهار روز گذشته این مسابقات موفق شده مبارزه خود را با ناک‌ اوت به پایان برساند. وی فردا (شنبه)در دیدار فینال برای کسب مدال طلا برابر یکی از بوکسورهای مطرح کشور ارمنستان قرار خواهد گرفت.

همچنین هادی محمدنژاد، ملی‌پوش وزن ۹۰ کیلوگرم ایران، در نخستین دیدار خود به مصاف «توربک» از ازبکستان رفت. محمدنژاد با وجود ارائه نمایشی قابل قبول برابر این بوکسور پرافتخار که سابقه قهرمانی و نایب‌ قهرمانی جهان و حضور در بازی‌های المپیک را در کارنامه دارد، پس از سه راند رقابت نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز این مسابقات دست یافت.

پیش از این نیز ماردین فریدونی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم ایران، در نخستین مبارزه خود مقابل بوکسور میزبان شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

هدایت تیم ملی بوکس ایران در این مسابقات بر عهده جمال صنعتی، مربی تیم بزرگسالان، است.