به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران خوشناموند پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری از طریق فروش ارز شامل دینار و دلار و طرح شکایت از سوی شهروندان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ بندر امام خمینی (ره) قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تلاش‌های مستمر برای جلوگیری از تکرار جرم، پس از هماهنگی قضائی یک نفر را در مرز شلمچه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر بیان کرد: متهم پس از دستگیری و مواجهه با ادله و مستندات، به بزه ارتکابی اعتراف کرد و از وی مقداری ارز جعلی کشف شد.

سرهنگ خوشناموند ادامه داد: متهم دستگیرشده پس از مواجهه حضوری با شکات و شناسایی از سوی آنان، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد و از آن طریق روانه زندان شد.