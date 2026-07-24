https://mehrnews.com/x3cDVQ ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6897868 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ بسته خبری شبانه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6897868 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ اربعین ۱۴۰۵ استان سیستان و بلوچستان رعد و برق و طوفان شدید موجب قطع برق محور خاش-سراوان شد برخورد قاطع با اقدامات دشمن ضروری است کشف بیش از ۸۴ هزارلیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان ادبیات بلوچی؛ گنجینهای برای تولید آثار فرهنگی و معرفی هویت ایرانی برچسبها زاهدان بسته خبری سوخت قاچاق
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