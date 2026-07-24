آیت الله صلح میرزایی: ملت ایران مبعوث‌ شدگان تاریخ انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سعید صلح‌میرزایی شامگاه جمعه در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید نائینی و شهید آوینی، به تبیین نقش مردم در تاریخ انقلاب، جایگاه جهاد تبیین و رسالت اصحاب رسانه پرداخت.

صلح‌میرزایی با بیان اینکه ملت ایران از گذشته‌های دور برای انجام ماموریت‌های بزرگ دوران غیبت مبعوث شدند، اظهار کرد: از سال ۴۲ که در دفاع از امام راحل قیام کردند تا سال ۵۷ و پس از آن در دوران دفاع مقدس و هر جایی که انقلاب اسلامی نیاز داشت، مردم مبعوث شدند و پای کار ایستادند. امام شهید نیز فرمودند اگر باز هم لازم باشد، مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام می‌کنند.

وی افزود: امروز قریب به یکصد و پنجاه شب است که ملت ما خیابان را نگه داشته و پای کار بودند تا رزمندگان ما در میدان با آرامش و طمانینه به دفاع از ایران اسلامی بپردازند. این نقش را ملت ما هم در عرصه حضور سیاسی، هم در عرصه اقتصاد و هم در مباحثات و تاسی به حق و صبر انجام دادند و انشاءالله به زودی این بعثت به نصر الهی ختم خواهد شد.

روایت فتح؛ وظیفه جهاد تبیین

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با تأکید بر اینکه روایت فتح ملت ایران یک مسئله بسیار مهم است، گفت: همه ما موظفیم از باب جهاد تبیین، پای کار روایت فتح ملت ایران باشیم. جهاد تبیین آنجایی است که دشمن جنگ شناختی ایجاد می‌کند و مزدوران و عوامل دشمن، جبهه‌ای تشکیل داده‌اند تا ملت ایران را پشیمان کنند. یکی از راهکارهایشان این است که روایت شکست را ارائه دهند.

وی ادامه داد: رهبر عزیزمان در پیامی که بعد از تفاهم‌نامه صادر کردند، اشاره کردند که آمریکا بود که به استیصال و بیچارگی رسید. روایت فتح مردم نباید تبدیل به روایت شکست شود. اینجا رسالت رسانه‌هاست که جلودار این مسئله باشند.

شهید آوینی و شهید نائینی؛ پیشگامان روایت فتح

صلح‌میرزایی با اشاره به نقش شهید آوینی و شهید نائینی در روایت‌گری، گفت: سردار شهید نائینی در جلساتی که خدمتشان رسیده بودیم، روایتی که می‌کردند به ویژه بعد از جنگ دوازده‌روزه، روایت فتح بود. این شهید والامقام استیصال دشمن را تشریح می‌کردند و هرگز اهل پروپاگاندا یا اغراق نبودند. سعی می‌کردند واقعیت را همان‌گونه که هست بیان کنند و چون عرصه را با نگاه کلان می‌دیدند، همه اتفاقات را فتح می‌دیدند.

وی خاطرنشان کرد: خاطرم هست یک جلسه قریب به دو ساعت ایشان درباره آنچه ملت ایران و رزمندگان رقم زدند، فرمایش کردند و همه با امید و حس پیروزی از آن جلسه فارغ شدند.

تقدیر از اصحاب رسانه؛ پیشروان جهاد تبیین

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان در پایان با تقدیر از فعالان رسانه‌ای، گفت: من تقدیر می‌کنم از اهالی رسانه که صادقانه و مجاهدانه پای کار ایستادند. گاهی خطر کردند، به میدان جنگ رفتند و در آنجاهایی که دشمن ضربه می‌زد، حضور اولیه پیدا کردند تا روایت اول را داشته باشند. امام شهید همیشه می‌فرمودند اگر پیوست رسانه‌ای نباشد، کارها پیش نمی‌رود. امیدوارم خداوند کمک کند این عزیزان باز هم پیشرو و جلودار باشند و در این نبرد نابرابر با جبهه کفر، نصرت الهی شامل حال اهالی رسانه نیز بشود.