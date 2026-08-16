نورمحمدی: روایت زینبی رمز پیروزی در جنگ امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نورمحمدی شامگاه یکشنبه در نشستی در قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی رشت، با اشاره به یکصد و شصت و نهمین شب حضور مبعوثانه مردم در میدان، به تبیین نقش رسانه در جنگ شناختی پرداخت و روایت زینبی را الگویی بی‌نظیر برای اصحاب رسانه و کنشگران عرصه فرهنگ دانست.

نورمحمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه به‌ویژه شهیدان صارمی و نائینی، اظهار کرد: امروز دوران روایت زینبی(س) آغاز شده است؛ روایتی که هرچند شکست‌های ظاهری را می‌بیند، اما پیروزی نهایی را نیز به تصویر می‌کشد و کاری می‌کند که شکست زمینی و ظاهری در کربلا، به پیروزی‌های جاودانه تبدیل شود و هیچ کس حتی پس از ۱۴۰۰ سال، نتواند بگوید که امام حسین(ع) شکست خورد.

وی با مقایسه روایت زینبی و روایت یزیدی، گفت: تفاوت روایت زینبی با روایت یزیدی در این است که رسانه زینبی، فریاد «ما رأیتُ إلا جمیلاً» را سر می‌دهد و در اربعین، کنار قبر سیدالشهدا(ع)، ندای «حسین جان برخیز و ببین که کاخ یزید را به لرزه درآوردم» را به گوش تاریخ می‌رساند. امروز ما نیز نیازمند همین روایت الهی هستیم.

عضو حقیقی شورای عالی جوانان و نوجوانان کشور با اشاره به جنگ اخیر، تصریح کرد: در این جنگ، امروز باید مانند زینب کبری(س) فریاد بزنیم که «ما همچنان به قدرت الهی ایمان نداین و این روایت الهی می‌گوید که هشتاد و پنج نقطه از تمام منطقه را که دشمن تجهیز کرده بود، به خاک زدیم و آنها را به عقب راندیم.

نورمحمدی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید طهرانی‌مقدم در ساخت قدرت موشکی ایران، اظهار داشت: روایت الهی یعنی بدانیم که خدا زنده است و خدا بزرگتر است. همان خدایی که به شهید طهرانی‌مقدم الهام کرد تا سه شبانه‌روز در حرم امام رضا(ع) بیتوته کند و نقشه موشکی ما از همان بیتوته رقم خورد. این، قدرت ایمان و اراده الهی است که در برابر هیچ ابرقدرت زمینی زانو نمی‌زند.

وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب که فرمودند «از هر چه وصل شود خدا بزرگتر است»، افزود: ما در برابر ناوهای جنگی که کشورها را سقوط می‌دهند، ایستادیم و سقوط نکردیم. روایت زینبی یعنی همان روایتی که اف‌۳۵ را جلوی یقه دشمن می‌چسباند و می‌گوید: «ما قدرت داریم، ما اف‌۳۵ فقط نزدیم، ما هی منش آنان را شکستیم.

مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی کشور با تأکید بر هویت الهی ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: روایت زینبی یعنی اینکه درست است آنها ابرقدرت زمینی هستند، اما ما به روایت الهی، ابرقدرت الهی هستیم و ابرقدرت الهی در برابر هیچ ابرقدرتی زانو نمی‌زند. ما از زینب کبری(س) آموخته‌ایم که پیام حسین(ع) را به عالم برساند و فریاد بزند که «مثلی لا یواری مثل یزید؛ یارب».

نورمحمدی در پایان، بر ضرورت تداوم حضور در میدان و تقویت روحیه جهادی در میان جوانان تأکید کرد و گفت: امروز رسالت ما، روایتگری صادقانه و الهی از حماسه‌های این ملت است؛ روایتی که امید را به جامعه بازگرداند، دشمن را ناامید کند و مسیر پیروزی نهایی را هموار سازد.