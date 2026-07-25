https://mehrnews.com/x3cDX3 ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ کد مطلب 6897927 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید وحمایت از نیروهای مسلح ارومیه - در این فیلم تصاویری از قیام پرشور مردم ولایی سلماس را در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب می بینید. دریافت 21 MB کد مطلب 6897927 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و چهل و ششمین شب تجمع لنگرودی ها الوند در شب ۱۴۷؛ مردم بار دیگر میدان همدلی را زنده نگه داشتند تاکستان در شب ۱۴۷؛ اجتماع شبانه مردم، روایت تداوم ایستادگی اجتماع خونخواهان دلگانی به شب ۱۴۵ رسید آیت الله صلح میرزایی: ملت ایران مبعوث شدگان تاریخ انقلاب هستند گالیکش؛ روایت شبی از همدلی و ایستادگی حماسه حضور ایرانشهریها در شب صد و چهل و پنجم گرگان در قاب وحدت؛ اجتماع شبانه با حضور پرشور مردم برگزار شد برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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