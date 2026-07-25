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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶

قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید وحمایت از نیروهای مسلح

قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید وحمایت از نیروهای مسلح

ارومیه - در این فیلم‌ تصاویری از قیام پرشور مردم ولایی سلماس را در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب می بینید.

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کد مطلب 6897927

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