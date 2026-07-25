حسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزش قم در آستانه بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا، یکی از گستردهترین دورههای حضور خود در این رویداد مهم قارهای را تجربه میکند و بر اساس آخرین وضعیت تا پایان روز ۳۱ تیرماه، ۲۵ ورزشکار، مربی و داور از ۱۲ هیأت ورزشی استان در فهرست شانسهای اعزام به این رقابتها قرار گرفتهاند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، افزود: البته این فهرست بر مبنای آخرین شرایط موجود تنظیم شده و با توجه به نهایی نشدن وضعیت برخی رشتهها و همچنین اعلام ترکیب نهایی کاروان اعزامی ایران، احتمال تغییر در تعداد نمایندگان استان همچنان وجود دارد.
سلطانی بیان کرد: با این حال تاکنون حضور ۱۰ نماینده قم در بازیهای آسیایی ناگویا قطعی شده که این موضوع میتواند نویدبخش یکی از موفقترین دورههای حضور ورزش استان در این آوردگاه بزرگ آسیایی باشد.
وی ادامه داد: مرضیه عبدالهی در پاراتکواندو، محمدجواد رضایی در کشتی فرنگی، محمدحسن حبیبی در تنیس روی میز، هادی غرباقی در تیراندازی، محمود نعمتی و مرتضی نعمتی در کاراته، حسین گلستانی در والیبال نشسته، سعید عباسی به عنوان داور کشتی، محمد فتحیراد به عنوان داور ووشو و علی افسری به عنوان مربی تیم ملی تیراندازی تاکنون حضور خود را در این رقابتها قطعی کردهاند.
حضور ورزش قم از چند رشته فراتر رفته است
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در دورههای گذشته، حضور ورزش قم در بازیهای آسیایی بیشتر به چند رشته شاخص از جمله کشتی، کاراته و والیبال نشسته محدود میشد اما اکنون دامنه رشتههای حاضر در مسیر اعزام به شکل محسوسی گسترش یافته است.
وی افزود: قرار گرفتن نام ۱۲ هیأت ورزشی در فهرست شانسهای حضور، بیانگر توسعه ورزش قهرمانی استان و افزایش ظرفیت رشتههای مختلف برای حضور در عرصههای بینالمللی است.
سلطانی تصریح کرد: این تحول صرفاً یک آمار نیست بلکه نشاندهنده روندی است که طی سالهای اخیر در زمینه پرورش ورزشکاران نخبه، توسعه زیرساختهای قهرمانی و فعال شدن رشتههای مختلف در قم شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس فهرست اولیه، هیأت هندبال با پنج نماینده بیشترین سهم را در میان شانسهای اعزام داشت اما پس از تصمیم کمیته ملی المپیک مبنی بر لغو اعزام تیم هندبال بانوان، شرایط این رشته دستخوش تغییر شد.
رشتههای مختلف سهم خود را افزایش دادهاند
سلطانی اظهار کرد: در فهرست اولیه، هیأت ورزشهای جانبازان و توانیابان و هیأت کاراته هر کدام سه نماینده در جمع شانسهای اعزام داشتند و پس از آن نیز رشتههای کشتی، تکواندو، تیراندازی و بوکس هر کدام با دو نماینده در میان رشتههای دارای بیشترین سهم قرار گرفته بودند.
وی افزود: این ترکیب نشان میدهد که ورزش قم دیگر تنها متکی به چند رشته سنتی نیست و امروز رشتههای بیشتری توانستهاند در سطح ملی به جایگاهی برسند که امکان حضور در بازیهای آسیایی را به دست آورند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: افزایش تنوع رشتههای حاضر در این فهرست، یکی از مهمترین شاخصهای رشد ورزش قهرمانی استان در سالهای اخیر محسوب میشود.
بانوان قم مسیر تازهای را دنبال میکنند
سلطانی با اشاره به حضور بانوان در فهرست شانسهای اعزام گفت: یکی از نکات قابل توجه، افزایش سهم بانوان قمی در مسیر حضور در بازیهای آسیایی است.
وی افزود: بانوان استان در رشتههایی همچون هندبال، پاراتکواندو و بوکس در جمع شانسهای اعزام قرار گرفتهاند که این موضوع بیانگر ارتقای جایگاه ورزش بانوان قم در سطح حرفهای و رقابتهای بینالمللی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم بیان کرد: حضور بانوان در رشتههای مختلف میتواند زمینهساز ثبت اتفاقات ارزشمند برای ورزش استان در این دوره از بازیهای آسیایی باشد.
ناگویا میتواند چند رکورد تازه برای قم ثبت کند
سلطانی اظهار کرد: در میان چهرههای حاضر در فهرست شانسهای اعزام، برخی ورزشکاران میتوانند برای نخستین بار اتفاقات مهمی را در تاریخ ورزش قم رقم بزنند.
وی افزود: محمدحسن حبیبی با قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز، فرصت ارزشمندی را برای این رشته در ورزش قم ایجاد کرده است؛ رشتهای که رسیدن به سطح ملی در آن نیازمند عبور از رقابتهای دشوار و مسیر انتخابی پیچیده است.
وی ادامه داد: آراد مهدیزاده نیز از شانسهای جدی حضور در رشته شنا به شمار میرود و در صورت نهایی شدن اعزام، میتواند یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ شنای قم را رقم بزند.
سلطانی گفت: در رشته بوکس نیز دو نماینده از قم در بخش بانوان و آقایان در جمع شانسهای اعزام حضور دارند و کوثر احمدی این فرصت را دارد که همزمان با نخستین اعزام تاریخ بوکس بانوان ایران به بازیهای آسیایی، به عنوان نخستین نماینده بوکس بانوان قم در این رقابتها معرفی شود و علی چهرقانی نیز از شانسهای حضور در بخش مردان است.
این موفقیت حاصل یک مسیر مستمر است
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم اظهار کرد: قرار گرفتن نام ۲۵ ورزشکار، مربی و داور قمی در جمع شانسهای حضور در بازیهای آسیایی، نتیجه یک موفقیت مقطعی نیست بلکه حاصل تلاش مستمر ورزشکاران، مربیان، داوران، خانوادهها، هیأتهای ورزشی و مجموعه مدیریت ورزش استان در سالهای اخیر است.
وی افزود: هرچند هنوز ترکیب نهایی کاروان اعزامی ایران مشخص نشده است اما ورزش قم نسبت به دورههای گذشته با تنوع بیشتر رشتهها و تعداد بالاتری از چهرههای شاخص در مسیر حضور در این رویداد بزرگ آسیایی قرار گرفته است.
سلطانی در پایان تأکید کرد: با اعلام فهرست نهایی اعزامیها، تصویر دقیق حضور ورزش قم در بازیهای آسیایی ناگویا مشخص خواهد شد و این استان میتواند یکی از پررنگترین دورههای حضور خود در این رقابتها را تجربه کند.
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