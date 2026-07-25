معرفی ظرفیت های گردشگری استان ایلام به زوار اربعین حسینی

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب بیش از ۶۰ درصدی مرز مهران توسط زائران اربعین، اظهار داشت: این مرز به عنوان یکی از امن‌ترین و نزدیک‌ترین گذرگاه‌ها به کربلای معلی، همواره مورد توجه زائران بوده است و بر اساس آمارها، بیش از ۶۵ درصد از زائران، این مرز را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند که این انتخاب، نشان از جایگاه ویژه مرز مهران در میان زائران دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی با تمام توان در تلاش هستند تا خدمات مطلوبی را به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهند.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان و نیز حمایت از صنایع‌دستی است، افزود: در این راستا، سامانه هوشمند «ایران‌بلد» با هدف ارائه خدمات جامع به زائران و گردشگران طراحی و راه‌اندازی شده است و این سامانه با همکاری شرکت مخابرات استان فعال شده و اطلاعات کاملی از جاذبه‌های گردشگری، اماکن تاریخی، صنایع‌دستی، مراکز خدماتی و اقامتی را در اختیار زائران قرار می‌دهد تا سفری آگاهانه و ایمن را تجربه کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه اربعین می‌تواند اقتصاد هویت‌بنیان استان را تقویت کند، تصریح کرد: با ایجاد غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات در مسیر بازگشت زائران، تلاش می‌شود تا ضمن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، زمینه‌های رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنیم و امیدواریم با استقبال زائران از این غرفه‌ها، شاهد معرفی هرچه بهتر فرهنگ و هنر ایلامی باشیم.

شریفی با اشاره به راه‌اندازی رادیو اربعین در استان، خاطرنشان کرد: این شبکه با همکاری مخابرات استان، تا یکی دو روز آینده فعال خواهد شد و به عنوان یکی از ابزارهای اطلاع‌رسانی، توصیه‌ها، هشدارها و پیام‌های ضروری را به زائران منتقل می‌کند و با توجه به اینکه استان ایلام به عنوان پایتخت خادمین سیدالشهدا شناخته می‌شود، تمامی تلاش‌ها بر این است تا میزبانی شایسته و درخور شأن زائران حسینی ارائه شود.