افزایش سهمیه داروهای زائران اربعین در استان های مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل گفت: با توجه به حضور گسترده زائران در مراسم اربعین حسینی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین اقلام دارویی مورد نیاز و افزایش آمادگی شبکه دارویی کشور، از اولویت‌های سازمان غذا و دارو در این ایام است.

وی با اشاره به مصوبات این نشست تصریح کرد: فهرست اقلام دارویی مورد نیاز سازمان اورژانس کشور به‌منظور توزیع رایگان میان زائران، با هماهنگی شرکت‌های پخش دارویی تأمین خواهد شد تا دسترسی مناسب به داروهای ضروری در مسیرهای تردد و مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم شود.

عبداللهی اصل ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه اقلام دارویی مورد نیاز، به‌ویژه داروهای مرتبط با پیشگیری و درمان عوارض ناشی از گرمازدگی، برای استان‌های مرزی و استان‌های دارای بیشترین حجم تردد زائران افزایش یابد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای مدیریت اقلام دارویی پس از پایان مراسم اربعین خاطرنشان کرد: بازگشت اقلام دارویی تأمین‌شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مسئولیت مسئولان فنی مربوطه و تحت نظارت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی میزبان انجام خواهد شد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، آموزش و آگاهی‌بخشی را از دیگر محورهای مهم این برنامه دانست و گفت: اداره نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور موظف شده است با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های عمومی، محتوای آموزشی لازم درباره شرایط صحیح نگهداری دارو را برای زائران و موکب‌داران تهیه و منتشر کند.

عبداللهی‌اصل در پایان تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط، تمهیدات لازم را برای تأمین پایدار دارو و ارائه خدمات مطلوب سلامت در ایام اربعین حسینی پیش‌بینی کرده است تا زائران بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.