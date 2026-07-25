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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۲

افزایش سهمیه داروهای زائران اربعین در استان های مرزی

افزایش سهمیه داروهای زائران اربعین در استان های مرزی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به تصمیمات نشست هماهنگی اربعین، از افزایش سهمیه داروهای مورد نیاز به‌ ویژه اقلام مرتبط با گرمازدگی در استان‌های مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل گفت: با توجه به حضور گسترده زائران در مراسم اربعین حسینی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین اقلام دارویی مورد نیاز و افزایش آمادگی شبکه دارویی کشور، از اولویت‌های سازمان غذا و دارو در این ایام است.

وی با اشاره به مصوبات این نشست تصریح کرد: فهرست اقلام دارویی مورد نیاز سازمان اورژانس کشور به‌منظور توزیع رایگان میان زائران، با هماهنگی شرکت‌های پخش دارویی تأمین خواهد شد تا دسترسی مناسب به داروهای ضروری در مسیرهای تردد و مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم شود.

عبداللهی اصل ادامه داد: همچنین مقرر شد سهمیه اقلام دارویی مورد نیاز، به‌ویژه داروهای مرتبط با پیشگیری و درمان عوارض ناشی از گرمازدگی، برای استان‌های مرزی و استان‌های دارای بیشترین حجم تردد زائران افزایش یابد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای مدیریت اقلام دارویی پس از پایان مراسم اربعین خاطرنشان کرد: بازگشت اقلام دارویی تأمین‌شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مسئولیت مسئولان فنی مربوطه و تحت نظارت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی میزبان انجام خواهد شد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، آموزش و آگاهی‌بخشی را از دیگر محورهای مهم این برنامه دانست و گفت: اداره نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور موظف شده است با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های عمومی، محتوای آموزشی لازم درباره شرایط صحیح نگهداری دارو را برای زائران و موکب‌داران تهیه و منتشر کند.

عبداللهی‌اصل در پایان تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط، تمهیدات لازم را برای تأمین پایدار دارو و ارائه خدمات مطلوب سلامت در ایام اربعین حسینی پیش‌بینی کرده است تا زائران بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری از این سفر معنوی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6898022
حبیب احسنی پور

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