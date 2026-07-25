کلید اولیه آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد؛ آغاز فرصت ثبت اعتراض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پنجاهوسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ با حضور ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب در ۳۲ شهر کشور، برگزار شد.
مطابق برنامه اعلامشده، پس از انتشار کلید اولیه، داوطلبان به مدت ۷۲ ساعت فرصت خواهند داشت اعتراضات خود را صرفاً از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت کنند.
پس از بررسی اعتراضات، کارنامه اولیه منتشر خواهد شد و داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود.
پذیرش نهایی نیز بر اساس نمره کل تراز شده هر رشته، اولویت انتخاب رشتهمحل و مطابق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد و عدم انتخاب رشته در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی میشود.
فرآیند برگزاری پنجاهوسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی طی بیش از هفت ماه، از مرحله آغاز ثبتنام تا آستانه برگزاری آزمون، با مجموعهای از اقدامات اجرایی، اطلاعرسانی مستمر، تمدید مهلتهای ثبتنام، بازنگری تقویم آزمونها، افزایش حوزههای امتحانی، تکمیل و رفع نقص مدارک، انتشار ضوابط و شرایط پذیرش و برنامهریزی برای برگزاری منظم آزمون همراه بوده است.
آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی، مهمترین آزمون ورودی دورههای تخصصی بالینی پزشکی در کشور است که هر ساله توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و با نظارت شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود. این آزمون با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت و توزیع متوازن متخصصان در رشتههای مختلف بالینی برگزار میشود و پزشکان عمومی واجد شرایط از طریق رقابت در این آزمون، امکان ورود به دورههای دستیاری تخصصی را پیدا میکنند.
دوره دستیاری تخصصی پزشکی یکی از مقاطع آموزش عالی در رشتههای تخصصی بالینی است که طی آن پزشکان عمومی پذیرفتهشده، بر اساس برنامههای آموزشی مصوب، آموزشهای نظری، عملی و پژوهشی را فراگرفته و ضمن مشارکت در ارائه خدمات درمانی، پس از موفقیت در ارزیابیهای آموزشی و آزمونهای مربوط، موفق به دریافت دانشنامه تخصصی خواهند شد.
کلید اولیه آزمون دستیاری پزشکی دقایقی پیش در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پنجاهوسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ با حضور ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب در ۳۲ شهر کشور، برگزار شد.
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