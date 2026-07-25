نگاهی به ابعاد وحدت گرایانه رهبر شهید (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی پژوهشی «ابعاد وحدت گرایانه رهبر شهید (ره)» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه مجازی المصطفی صلی‌لله‌علیه‌وآله برگزار می شود.

در این نشست حجت الاسلام محمد صادق اخوان، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة (ص) و مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه مجازی و حجت الاسلام عباسعلی براتی،

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة (ص) و پژوهشگر حوزه گفتگوی ادیان سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز شنبه ۳ مرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح به صورت برخط برگزار می شود. علاقه مندا می توانند از طریق لینک https://Live.mou.ir/research در جلسه شرکت کنند.