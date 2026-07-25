کشف آنزیمی که پیری را معکوس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، آنزیم در حقیقت یک پروتئین است که به تسریع واکنش های شیمیایی در بدن انسان کمک می کند. آنزیم مورد نظر در این پژوهش نیز فرآورده‌های نهایی گلیکاسیون پیشرفته یا AGE ها را از بافت بدن انسان پاک می کند.

AGE ها ترکیباتی هستند که در بافت انباشته می شوند و نشانه سالمندی به شمار می روند. پاکسازی AGE ها به ترمیم بافت کمک می کند و این ظرفیت را دارد که عملکرد سلول‌ها را به حالتی شبیه سلول‌های جوان‌تر بازگرداند.

«آرون کراونز» مدیر ارشدا جرایی شرکت فناوری زیستی «رویل فارماسوتیکال» که آنزیم جدید را توسعه داد، به نیویورک تایمز در ماه جاری گفت: این گامی کوچک در مسیری بزرگ است، زیرا سالمندی فرایندی پیچیده است. تصور می کنم این نخستین بار در جهان باشد که فردی در این حوزه در سطح ساختاری نشان داده که می توان برخی از این تغییرات را معکوس کرد.

محققان برای یافتن آنزیم از هوش مصنوعی استفاده کردند و سپس دی ان ای بیش از ۵۰ هزار میکروب را تحلیل کردند تا کاندیداهایی که قادر به پاک کردن AGE ها از بافت بدن انسان باشند را انتخاب کنند.

آنزیم مذکور CMLase نامیده می شود و روی رگ های اهدایی انسان آزمایش شده است. محققان با این روش متوجه شدند که می توان سطح AGE های پوست ۷۵ ساله انسان را به سطح ۳۱ سالگی کاهش داد.

کراونز در بیانیه ای در این باره نوشت: ما نشان دادیم آسیب AGE در بدن انسان را می توان تحت شرایط آزمایشگاهی معکوس کرد. تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است اما نتایج به دست آمده فرضیه ابتدایی درباره اینکه چگونه درباره این وجهه بنیادی از فرایند سالمندی فکر می کنیم را تغییر داده است.

انتظار می رود تست های آتی برای کمک به درمان بیماری التهابی چشم از جمله چند مورد که با دیابت مرتبط است، انجام شود.