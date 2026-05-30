تلاش پوتین برای دستیابی به فناوری افزایش طول عمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زی نیوز، براساس این گزارش، روسیه یک پروژه عظیم ملی به نام «فناوری های نوین حفظ سلامت» را آغاز کرده است. این برنامه با بودجه ای حدودا ۲۶ میلیارد دلاری از سوی دولت روسیه پشتیبانی می شود. تمرکز اصلی پروژه نیز دخالت های پزشکی پیشرفته برای افزایش طول عمر سلول های بدن انسان و پیوند اعضای بدن مصنوعی است.

به نظر می رسد این روش در مذاکرات دیپلماتیک رده بالا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال سی ان ان فاش کرد طی یک رژه نظامی که سال گذشته در چین برگزار شده بود، پوتین به همتای چینی خود، شی جین پینگ گفته بود پیوند عضو ادامه دار ممکن است در نهایت به دستیابی به جاودانگی سلولی منجر شود. رئیس جمهور چین نیز در پاسخ مدعی شده بود تحولات در حوزه فناوری زیستی سبب می شود متوسط عمر انسان در دهه های آینده به ۱۵۰ سال برسد.

در حال حاضر آزمایشگاه های دولتی در روسیه مبالغ کلانی روی توسعه دو روش پزشکی نوآورانه سرمایه گذاری می کنند که هدف آنها جلوگیری از زوال فیزیکی در سطح کل سیستم است. یکی از این روش ها چاپ زیستی سه بعدی است. در این روش محققان از چاپگرهای سه بعدی استفاده می کنند تا بافت های زنده با عملکرد و اعضای بدن ساخته شده از داربست های بیولوژیکی را توسعه دهند. به گفته تیم های تحقیقاتی آنها توانسته اند غضروف های انسانی پایدار و تیروئید خزندگان را در آزمایشگاه ها بسازند.

روش دیگرپیوند اعضا از حیوان به انسان از طریق مهندسی ژنتیک است. محققان در این روش مشغول پرورش مینی‌خوک‌های مهندسی شده ژنتیکی و قادر به رشد اندام‌های زنده برای پیوند به انسان هستند. هدف این روش ایجاد یک ذخیره بیولوژیکی اضطراری از اندام‌های سفارشی‌شده، مناسب برای انسان، برای تضمین پیوندهای آینده در صورت نیاز است. طبق برنامه دولت روسیه، انتظار می‌رود این رویکرد نوآورانه برای پیوند اعضا تا سال ۲۰۳۰ عملیاتی و از نظر بالینی قابل اجرا باشد. از طرف دیگر، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با بودجه دولتی تلاش‌های خود را برای توسعه روش‌های نوآورانه ژن‌درمانی که می‌تواند به کاهش سرعت پیری سلولی و جلوگیری از پوسیدگی ژنتیکی کمک کند، افزایش می‌دهند.