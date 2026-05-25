کشف پروتئینی که به درمان آرتروز کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مد پت»، محققان دانشگاه «استنفورد مدیسین» به دستاوردی مهم در احیای غضروف دست یافته اند که نشان می دهد مسدود سازی یک پروتئین مرتبط با سالمندی می تواند از بین رفتن غضروف که به طور طبیعی رخ می دهد را معکوس کند و از پیشرفت آرتروز در مدل های پیش بالینی جلوگیری کند.

این تحقیق که در نشریه ساینس منتشر شده، نوید جدیدی برای درمان پوکی استخوان به حساب می آید.

پژوهش مذکور روی ۱۵-PGDH، یک پروتئین که «جروزایم «(gerozyme) یا آنزیم پیری نامیده می شود، متمرکز است زیرا میزان آن همراه سالمند شدن در بدن انسان افزایش می یابد. این رگولاتور مهم پیری به از بین رفتن عملکرد بافت در چند عضو بدن منجر می شود.

هنگامیکه محققان به موش های پیر مولکول بازدارنده کوچکی که ۱۵-PGDH را هدف می گیرد، تزریق کردند، شاهد احیای خارق العاده غضروف در مفصل زانویی بودند که با سالمند شدن به طرز قابل توجهی نازک تر شده بود و عملکرد آن کاهش یافته بود.

دکتر «نیدهی بوتانی» استادیار جراحی ارتوپدی و محقق ارشد این پژوهش می گوید: میلیون ها نفر با سالمند شدن از درد مفاصل و تورم آن رنج می برند. در این زمینه یک نیاز پزشکی وجود دارد که تاکنون برطرف نشده است. تا به اکنون هیچ دارویی که به طور مستقیم علت تحلیل رفتن غضروف را درمان کند، وجود نداشته است. اما این مهار کننده جروزایم به بازسازی قابل توجه غضروف منجر می‌شود که فراتر از آن چیزی است که در پاسخ به هر دارو یا مداخله‌ی دیگری گزارش شده است.

این درمان با جلوگیری از تحلیل رفتن «پروستاگلاندین ای ۲» (Prostaglandin E۲)، یک مولکو حیاتی برای بازسازی بافت، عمل می کند. این روش برخلاف دیگر روش های احیا که به سلول های بنیادی متکی هستند، سبب می شود کندروسیت های موجود الگوهای بیان ژن خود را تغیی ردهد و وضعیت جوانتری در پیش گیرند.