به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از عرضه رایگان سی‌ان‌جی از یکم مرداد با هدف ترویج استفاده از سوخت پاک و مدیریت مصرف بنزین با مشارکت داوطلبانه بیش از یک‌هزار جایگاه عرضه سی‌ان‌جی در سراسر کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، در متن اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

«هم‌زمان با آغاز مرداد، پویش ملی "یکدل برای ایران؛ CNG رایگان برای مردم ایران" با مشارکت داوطلبانه بیش از یک‌هزار جایگاه عرضه سی‌ان‌جی در سراسر کشور آغاز شده است.

در چهارچوب این پویش، از اول مردادماه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) در جایگاه‌های مشارکت‌کننده به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

این اقدام با هدف حمایت از هموطنان، ترویج استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی، مدیریت مصرف بنزین و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود در سبد سوخت کشور اجرا شده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن قدردانی از مشارکت مسئولانه و داوطلبانه مالکان و بهره‌برداران جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی، از هموطنان دعوت می‌کند با استقبال از این پویش، در کاهش مصرف بنزین و صیانت از منابع ملی همراهی کنند.»