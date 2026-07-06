عرضه رایگان سوخت CNG در ۱۱ جایگاه قم برای زائران مراسم تشییع رهبر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدیان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات این مجموعه برای خدمت‌رسانی به خیل عظیم زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین پایدار و بی‌وقفه بنزین و نفت‌گاز در تمامی محورهای مواصلاتی و داخل شهر اندیشیده شده است و انبار نفت قم نیز به صورت ۲۴ ساعته فرآیند سوخت‌رسانی را پشتیبانی می‌کند.

محمدیان در ادامه به طرح ویژه عرضه رایگان سوخت CNG اشاره کرد و گفت: با هدف مدیریت مصرف سوخت و تسهیل در تردد وسایل نقلیه عمومی و شخصی زائران، ۱۱ جایگاه سوخت در استان قم برای عرضه رایگان CNG انتخاب شده‌اند که خدمات‌رسانی آن‌ها در بازه‌های زمانی مشخص انجام خواهد شد.

وی افزود: ۹ جایگاه از این لیست متعلق به شهرداری قم است که شامل جایگاه‌های ولیعصر (عج)، بهشت معصومه (س)، هفتاد و دو تن، حاجی‌زاده، شیرازی، جمهوری، بوستان گل‌ها، نوقطار و بوستان علوی می‌باشد؛ این جایگاه‌ها از روز ۱۵ تا ۱۷ تیرماه سوخت CNG را به صورت رایگان به متقاضیان عرضه خواهند کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم در خصوص جایگاه‌های خصوصی مشارکت‌کننده در این طرح نیز تصریح کرد: جایگاه «پارسیان ۲» از صبح شنبه ۱۳ تیرماه تا صبح شنبه ۲۰ تیرماه و همچنین جایگاه «الماس شهر» از ساعت ۶ صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه تا ساعت ۶ صبح چهارشنبه ۱۷ تیرماه، سوخت CNG را به صورت رایگان در اختیار زائران و شهروندان قرار می‌دهند.

محمدیان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف، از شهروندان و زائران خواست با استفاده حداکثری از سوخت پاک گاز طبیعی در ایام برگزاری مراسم، خادمان خود را در مدیریت بهینه مصرف سوخت در استان یاری کنند.