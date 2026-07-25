بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی در چهارمحال و بختیاری بازنگشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ملک محمد قربانپور، صبح شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری، از تشکیل کمیتههای تخصصی برای رفع موانع تولید خبر داد.
وی تصریح کرد: از مجموع۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری، تا شنبه گذشته ۶۵۵.۷ میلیارد تومان معادل ۲۳ طرح پرداخت شده است.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس توافق با بانک مرکزی و استانداری، ۵۰ درصد این اعتبارات باید در سال ۱۴۰۵ و مابقی در سال ۱۴۰۶ تخصیص یابد که بخشی از تأخیرها به دلیل بدعهدی یک شرکت بود که با یک شرکت دیگر جایگزین شد و درحال حاضر روند پرداخت تسریع شده است.
قربانپور تأکید کرد: جلسات شورای هماهنگی بانکها بهطور منظم با رویکرد پیگیری مصوبات سفر برگزار میشود و چهارمحال و بختیاری جزء استانهای پیشرو در اختصاص تسهیلات برای احداث نیروگاههای خورشیدی است که این موضوع نیز در دست اجراست.
وی با اشاره به درخواست بخش خصوصی برای تشکیل کمیسیون بازگشت ارز، بیان داشت: این استان جزء اولین استانهایی است که کمیته و کمیسیون بازگشت ارز حاصل از صادرات را برگزار کرده است.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: متأسفانه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، ۷۵ پرونده به مبلغ بالای ۵۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی در استان داریم که بازنگشته است.
قربانپور با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از این پروندهها مربوط به افرادی است که صرفاً «کارت بازرگانی» داشته و تولیدکننده نبودهاند، ادامه داد: بسیاری از این افراد آدرس مشخصی ندارند و هویتشان نامشخص است، اما برای صادرکنندگان واقعی، تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.
وی اذعان داشت: صادرکنندگانی که بیش از ۹۰ درصد ارز خود را برگرداندهاند، به عنوان «تسویه شده» محسوب میشوند، افرادی که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از تعهد خود را انجام دادهاند، ۳ ماه مهلت دارند تا تعهد خود را به حداقل ۸۵ تا ۹۰ درصد برسانند.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: برای مواردی که امکان بازگشت ارز وجود ندارد، طرح مصالحه ریالی اجرا میشود که بر اساس آن، بازرگانان ۱۰ درصد و تولیدکنندگان ۵ درصد جریمه خواهند شد.
قربانپور گفت: این تصمیمات با هدف حمایت از تولیدکنندگان واقعی و برخورد با سوءاستفادهگران اتخاذ شده است و امیدواریم با این اقدامات، شاهد بازگشت بخش قابلتوجهی از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی استان باشیم.
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