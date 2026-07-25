به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» را که در جلسه ۹۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» زیر نظر پژوهشگاه رویان و به‌عنوان یک مرکز علمی ـ پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی تأسیس می‌شود.

این مصوبه با استناد به اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۷ مصوبه سند نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار»، همچنین اقدامات ملی اسناد علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و علوم و فناوری‌های شناختی و با توجه به نیازهای روزآمد کشور در حوزه‌هایی همچون مغزپژوهی، هوش مصنوعی عصب‌پایه، پروتزها و ربات‌های تحت کنترل و توسعه ابزارهای نوین درمان بیماری‌های عصبی به تصویب رسیده است.

بر اساس ماده واحده این مصوبه، آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان که به اختصار «پرایما» نامیده می‌شود، زیر نظر پژوهشگاه رویان و به‌عنوان یک مرکز علمی ـ پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی فعالیت خواهد کرد.

در این مصوبه آمده است اساسنامه آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان توسط هیأت امنای جهاد دانشگاهی تصویب و ابلاغ می‌شود.

همچنین برای مدیریت راهبردی و نظارت بر اجرای مأموریت‌های این آزمایشگاه، شورای راهبری آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی و مدیران مرتبط جهاد دانشگاهی تشکیل خواهد شد.