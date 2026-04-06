انتصاب سرپرست آزمایشگاه ملی نخستی سانان جهاددانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم با همکاری سایر اعضای محترم آن آزمایشگاه زمینه تولد یک حرکت علمی جدید و اقتدار علمی جهاددانشگاهی و کشور را رقم بزنید.



دکتر محمد کاظمی آشتیانی، فرزند جهادگر فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی است که با مدرک دکتری تخصصی مهندسی پلیمر، به عنوان به عنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی سلول پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و دارا بودن ده‌ها مقاله علمی بین المللی و ملی و تدریس در مقطع مختلف دانشگاهی، سابقه عضویت شورای علمی پژوهشکده سلولهای بنیادی این پژوهشگاه را نیز در کارنامه خود دارد.



گفتنی است، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی به عنوان نهادی پیشران در حوزه علوم و فناوریهای زیست پزشکی قصد توسعه و راه‌اندازی پردیس رویانی آزمایشگاه‌های یکپارچه ملی ایران (پرایما) را در مجاورت پارک علم و فناوری شهر پردیس دارد که آزمایشگاه ملی سلول درمانی و ژن درمانی (محصوالت درمانی پیشرفته) و آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان از بخش‌های این مرکز خواهند بود.



آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان، مرکزی توانمند در سطح بین المللی جهت مطالعه و ارائه خدمات تخصصی در زمینه توسعه پژوهشهای بنیادی کاربردی بین رشته ای در حوزه های بیماریهای نوپدید و بازپدید برای توسعه پزشکی بازساختی، مغز و علوم شناختی، الکترومدیسن، هوش طبیعی و آزمایشگاه هوش مصنوعی عصب پایه (NeuroAI) با مطالعه روی میمون ها خواهد بود.