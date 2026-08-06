به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین استقلال عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت یکی از مهمترین پروژههای پژوهشی این مجموعه در حوزه پزشکی بازساختی خبر داد و گفت: درمان یکی از بیماریهای سخت مادرزادی با استفاده از سلولهای بنیادی در سه مرحله طراحی شده که نخستین تزریق با موفقیت انجام شده و دو مرحله دیگر نیز به فاصله یک ماه انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیتهای علمی و اخذ مجوزهای لازم، هنوز امکان اعلام نام بیماری وجود ندارد، اما در صورت موفقیت این طرح، طی دو ماه آینده خبرهای امیدوارکنندهای از نتایج آن منتشر خواهد شد.
استقلال افزود: این روش درمانی میتواند برای خانوادههایی که سالها با مشکلات ناشی از این بیماری دستوپنجه نرم کردهاند، روزنهای از امید ایجاد کند.
نتایج امیدوارکننده از درمان با سلولهای بنیادی
رئیس جهاددانشگاهی فارس با اشاره به دیگر دستاوردهای این مجموعه در حوزه سلولدرمانی گفت: درمان بیماری «پیسی» نیز از سال گذشته آغاز شده و نتایج اولیه آن رضایتبخش بوده است.
به گفته استقلال، در این روش ابتدا روند پیشرفت بیماری متوقف میشود و سپس با استفاده از سلولهای بنیادی، طی بازه زمانی شش ماه تا یک سال، عوارض پوستی بیماران کاهش مییابد.
داروی سالک در آستانه ورود به مرحله آزمایش انسانی
وی همچنین از پیشرفت تحقیقات برای تولید داروی درمان سالک خبر داد و گفت: مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی این دارو به پایان رسیده و مکاتبات لازم برای دریافت مجوز ورود به فاز بالینی انجام شده است.
استقلال با اشاره به فعالیت جهاددانشگاهی فارس در ۲۲ نقطه جغرافیایی استان گفت: این نهاد علاوه بر پژوهش، در حوزه آموزشهای مهارتی نیز فعال است و دورههایی مانند کمکپرستاری، دستیاری دندانپزشک، نسخهپیچی، گوهرشناسی و سایر مهارتهای اشتغالمحور را با هزینهای کمتر از مراکز خصوصی برگزار میکند.
وی افزود: در بسیاری از دورهها نیز با همکاری دستگاههایی مانند کمیته امداد و سایر نهادها، آموزشها به صورت رایگان یا با شرایط اقساطی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
همافزایی رسانهها؛ مطالبه جهاددانشگاهی
رئیس جهاددانشگاهی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار، بر ضرورت همافزایی رسانههای استان تأکید کرد و گفت: رسانههای فارس اگر با مطالبهگری مشترک و هماهنگ عمل کنند، میتوانند نقش مؤثرتری در پیگیری حقوق مردم و توسعه استان ایفا کنند.
وی همچنین نبود جانشینپروری در جامعه رسانهای فارس را یکی از چالشهای این حوزه دانست و بر ضرورت تربیت نسل جدید خبرنگاران و تقویت آموزشهای تخصصی ارتباطات تأکید کرد.
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