پویش «کاشی حرم» گامی برای توسعه صحن زینبیه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز، امروز با تأکید بر اینکه اربعین بزرگترین رویداد فرهنگی جهان اسلام است، از اجرای گسترده برنامههای فرهنگی در موکبهای استان خبر داد و گفت: تمامی موکبهای البرز بر اساس دستورالعملهای ابلاغی و متناسب با شرایط بومی، پیوست فرهنگی دریافت کردهاند و برنامههای متنوعی را برای زائران تدارک دیدهاند.
وی اظهار کرد: برگزاری جلسات سخنرانی، مراسم مداحی، اقامه نماز جماعت، اجرای مسابقات فرهنگی و راهاندازی غرفههای ویژه کودکان از جمله برنامههایی است که در موکبهای استان اجرا میشود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به کودکان در مسیر پیادهروی اربعین افزود: آموزش فرهنگ عاشورا و معارف اربعین باید از سنین پایین آغاز شود و به همین دلیل بخش ویژهای از فعالیتهای فرهنگی موکبها به کودکان اختصاص یافته است.
راهاندازی رادیو اربعین البرز
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز از راهاندازی رادیو اربعین استانی خبر داد و گفت: این رسانه با استقرار در موکب مرکزی استان، بهصورت لحظهای اخبار، گزارشها، مصاحبهها و اطلاعات مورد نیاز زائران را منتشر میکند.
رحمانیان افزود: رادیو اربعین البرز با هماهنگی مجموعه صدا و سیما فعالیت میکند و تجربه موفق سال گذشته نیز امسال ادامه یافته است.
وی همچنین از حضور مسئولان و ائمه جمعه استان در موکبهای البرز خبر داد و بیان کرد: برای حضور این شخصیتها برنامهریزی شده تا زائران از سخنرانیها و بیانات فرهنگی آنان بهرهمند شوند.
پویشی برای تکمیل صحن حضرت زینب(س)
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز، پویش «کاشی حرم» را یکی از مهمترین برنامههای جذب مشارکتهای مردمی عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف تأمین بخشی از هزینههای ساخت و تکمیل صحن حضرت زینب (سلاماللهعلیها) در حرم مطهر امام حسین (ع) اجرا میشود.
وی افزود: مردم میتوانند با پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به نیت خود، والدین، اموات یا شهدای عزیز در این پویش مشارکت کنند.
رحمانیان با بیان اینکه ثبتنام از طریق درگاه اینترنتی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز انجام میشود، اظهار کرد: پس از ثبت اطلاعات و پرداخت وجه، کد رهگیری برای مشارکتکنندگان صادر میشود و نام آنان در پشت کاشیهای صحن حضرت زینب (س) ثبت خواهد شد.
وی از مردم خواست با مشارکت در این طرح، در تکمیل یکی از مهمترین پروژههای عمرانی عتبات عالیات سهیم شوند.
اعزام ۱۳۲ دستگاه خودرو به عراق
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز از تداوم اعزام تجهیزات موکبهای استان به کشور عراق خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۲ دستگاه خودروی سنگین و سبک شامل تریلی، کامیون، نیسان و وانت برای انتقال تجهیزات موکبها اعزام شده و این روند همچنان ادامه دارد.
رحمانیان با اشاره به بازدید خود از گمرک افزود: روند خروج تجهیزات با همکاری گمرک، رانندگان و نمایندگان ستاد با نظم و هماهنگی مطلوب در حال انجام است تا امکانات مورد نیاز موکبها پیش از آغاز حضور گسترده زائران به عراق منتقل شود.
وی اطلاعرسانی را مهمترین عامل توسعه مشارکتهای مردمی دانست و گفت: مردم باید بدانند نذورات و کمکهای آنان در چه مسیری هزینه میشود و گزارش عملکرد ستاد به صورت شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجهیزات و خدمات ارائه شده در اربعین با کمکهای مردمی تأمین میشود، افزود: فرهنگسازی و انعکاس اقدامات انجام شده، زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت بیشتر خیران را فراهم میکند.
رحمانیان از رسانهها خواست با پوشش اخبار و فعالیتهای ستاد، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مشارکت در توسعه عتبات عالیات ایفا کنند و گفت: اطلاعرسانی صحیح، زمینهساز حضور گستردهتر مردم در طرحهای عمرانی و فرهنگی عتبات خواهد بود.
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