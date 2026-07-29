هلاکت عامل تروریستی در شهرستان بوکان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: طی سلسله اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجانغربی؛ یک عامل تروریستی وابسته به گروهکهای تروریستی تجزیهطلب که به منظور انجام ترور سازماندهی شده و اقدامات ضدامنیتی در شهرستان بوکان حضور یافته بود، شناسائی و پس از درگیری مسلّحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام به هلاکت رسید.
از این عامل تروریستی ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و یک دستگاه موتور سیکلت کشف شد.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیهالسلام اعلام میدارد که چشمان تیز بین رزمندگان این قرارگاه هرگونه تحرکات و اقدامات گروهکهای تروریستی را رصد نموده و تحت نطر دارد و آنها را مثل همیشه ناکام خواهد گذاشت.
نظر شما