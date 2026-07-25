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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

یک پرواز اربعین از فرودگاه بین‌المللی شاهرود به نجف اشرف برقرار شد

یک پرواز اربعین از فرودگاه بین‌المللی شاهرود به نجف اشرف برقرار شد

شاهرود- نماینده شاهرود و میامی در مجلس از اختصاص یک پرواز رفت‌وبرگشت اربعین به فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود خبر داد و گفت: پرواز رفت هشتم مرداد و بازگشت ۱۳ مرداد انجام می‌شود.

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از مصوب شدن اختصاص یک پرواز رفت و برگشت اربعین به فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود خبر داد و با بیان اینکه این پروازها با همکاری فرودگاه شاهرود و هواپیمای ملی ایران انجام خواهد شد، افزود: پرواز رفت تاریخ هشتم مرداد مسیر شاهرود نجف، ساعت ۲۰:۵۵ خواهد بود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: پرواز برگشت تاریخ ۱۳ مرداد مسیر نجف شاهرود، ساعت ۲۱:۰۵ انجام می‌شود.

عجم همچنین با اشاره به پیگیری اختصاص بلیط با قیمت مناسب برای مردم بیان کرد: انجام این دست پروازها می‌تواند برای مرزهوایی فرودگاه بین‌المللی شهدای شاهرود اقدامی ویژه محسوب شود.

کد مطلب 6898681

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