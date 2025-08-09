استان سمنان ۸ پرواز اربعین خواهد داشت

فرج الله ایلیات در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری چهار پرواز رفت و برگشت بین فرودگاههای بین المللی شاهرود و سمنان به نجف اشرف و بالعکس در ایام اربعین خبر داد و ابراز کرد: با پیگیریهای انجام شده پروازهای اربعین با بهترین خطوط هواپیمایی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو پرواز رفت و برگشت برای فرودگاه بین المللی سمنان و دو پرواز رفت و برگشت برای فرودگاه بین المللی شاهرود در نظر گرفته شده است، افزود: استقبال مردم از این پروازها به اندازهای بود که بلافاصله بلیطهای آنها خریداری شد.
معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه نخستین پرواز امروز شنبه صبح ساعت ۱۰:۴۰ از فرودگاه بینالمللی شهدای سمنان به نجف انجام میشود، گفت: زمان برگشت این پرواز نیز شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۷:۳۵ صبح از نجف به فرودگاه بینالمللی شهدای سمنان خواهد بود.
ایلیات با بیان اینکه پرواز دوم روز دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ از فرودگاه بینالمللی شهدای سمنان به نجف انجام میشود، گفت: برگشت همین پرواز نیز جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۰۹:۱۵ صبح از نجف به فرودگاه بینالمللی شهدای سمنان است.
وی با بیان اینکه در روزهای نوزدهم و بیستم مرداد ماه نیز دو پرواز از شاهرود به نجف اشرف برگزار میشود که پرواز روز نوزدهم حدود ده صبح است، گفت: برگشت هر دوی این پروازها به فرودگاه بین المللی شاهرود بیست و ششم مردادماه خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: این هشت پرواز با استفاده از هواپیمای بویینگ ۷۳۷ ایرباس ۳۱۹ انجام خواهد شد.
